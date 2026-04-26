Перекрыть океан ради климата: учёные предложили неожиданное решение

Двое нидерландских ученых предложили радикальную идею борьбы с изменением климата — построить 80-километровую дамбу через Берингов пролив, разделяющий Россию и Аляску. По их мнению, это может помочь предотвратить коллапс ключевой системы океанических течений — Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), которая играет важную роль в регулировании климата на планете.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, является лишь "проверкой концепции", а не готовым планом.

Авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить реалистичность такого проекта и его экологические последствия.

AMOC – это сложная система течений, которая переносит теплую воду из тропиков в Европу, влияя на климат, в частности смягчая погоду в Великобритании и Скандинавии. В то же время она оказывает влияние на осадки в Африке, Южной Америке и других регионах.

Однако из-за глобального потепления система слабеет. Таяние льдов Гренландии и увеличение количества осадков приводят к поступлению пресной воды в Северную Атлантику, что нарушает баланс солености и затрудняет циркуляцию. При остановке AMOC Северная Европа может резко остыть, уровень моря у побережья США повысится, а распределение осадков в тропиках изменится.

Берингов пролив ученые рассматривают как «ворота» для пресной воды из Тихого океана в Арктику, а дальше — в Атлантику. Перекрытие этого пролива дамбой могло изменить баланс воды между океанами и повлиять на стабильность AMOC.

Моделирование показало, что эффект зависит от состояния системы: если AMOC еще стабильна, дамба может помочь сохранить ее. Если же она близка к коллапсу — последствия могут быть противоположными и еще больше дестабилизировать систему.

В то же время, ученые отмечают: уровень неопределенности остается высоким, и пока неизвестно, насколько около AMOC до критической точки. Кроме того, строительство такой дамбы может иметь серьезные последствия для рыболовства, судоходства и экосистем.

Эксперты также обращают внимание на еще один риск – масштабное сооружение в океане будет практически невозможно демонтировать, если оно не даст ожидаемого эффекта.

Несмотря на это, исследователи считают, что в случае худших сценариев изменения климата человечеству, возможно, придется рассматривать даже такие радикальные решения. Впрочем, главным и наиболее эффективным способом остается сокращение выбросов парниковых газов.

