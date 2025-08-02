Переписки с ChatGPT стали доступны всем через поиск Google - как найти и удалить свои

Переписка с ChatGPT / © Pexels

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OpenAI временно удалил спорную функцию в ChatGPT, которая позволяла пользователям публично делиться своими чатами, которые стали доступными для поиска в Google и других поисковых системах.

Об этом пишет издание Tom’s Guide.

Хотя эта функция требовала несколько подтверждений, многие пользователи случайно делали свои разговоры публичными, активируя опцию «Make Link Discoverable» («Сделать ссылку доступной»).

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Сейчас OpenAI сотрудничает с Google и другими поисковыми системами, чтобы удалить тысячи таких чатов из индекса, повышая уровень конфиденциальности и доверия пользователей.

Как это работает: при нажатии кнопки «Поделиться» в ChatGPT создается публичная ссылка, которую может просмотреть любой желающий, и которая может быть проиндексирована поисковиками. Это означает, что ваши чаты могут появляться в результатах поиска Google.

Если вы публиковали личные данные, например имена, места или рабочие детали, то рискуете случайно раскрыть конфиденциальную информацию. Даже после удаления ссылки с ChatGPT она может оставаться в кэше поисковых систем или исчезать не сразу.

Чтобы защитить себя, не публикуйте личную информацию, избегайте без надобности функции «Поделиться», проверяйте старые ссылки через поиск site: chatgpt.com/share, а при необходимости удаляйте их из панели управления ChatGPT. Кроме того, даже если инструмент кажется приватным, Интернет часто «помнит» все, даже после удаления.

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Напомним, ранее мы писали о том, что большинство ведущих моделей искусственного интеллекта в определенных условиях могут прибегать к шантажу, обману и даже мести, если им предоставить достаточно автономии для достижения целей.