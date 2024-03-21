Пересменка в Антарктике: на "Академика Вернадского" прибыла 29-я команда исследователей (фото)

На антарктической станции "Академик Вернадский" началась пересменка годовых экспедиций. 21 марта украинское судно "Ноосфера" доставило в Антарктиду 29-ю украинскую команду исследователей, которая заменит своих коллег, работавших на станции целый год.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в социальной сети Facebook.

В научном центре рассказали, что разгрузка ледокола будет продолжаться несколько дней.

"Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов и 140 тонн горючего, необходимых для следующего года зимовки. Поскольку из-за рельефа дна Ноосфера не может подойти к причалам станции, все это будут перевозить моторными лодками от пролива Пенола, где остановилось судно, к острову Галиндез, где находится станция", – говорится в сообщении.

Украинский ледокол Ноосфера добрался до Антарктиды

Новая экспедиция начала свою работу еще на борту "Ноосферы". Ученые уже начали проведение запланированных исследований по биологии, геологии и геофизике.

"В частности, были отобраны первые образцы фитопланктона для международного проекта по изучению возможного распространения силиконов в Антарктике", – поделились ученые и пообещали рассказать о самых интересных результатах исследований.

"Ноосфера" с 29-й украинской антарктической экспедицией на борту отправилась из чилийского порта Пунта-Аренас в Антарктику 15 марта и добралось до ледяного континента всего за шесть дней.

"В этот раз самый бурный в мире пролив Дрейка был очень благосклонен к нашему флагману и вел себя удивительно спокойно. Полярники даже шутили, что прошли Дрейком, как автобаном", – поделились исследователи.

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