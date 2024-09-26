Переживет ли Земля смерть Солнца: ученые нашли обнадеживающее доказательство во Вселенной

Ученые считают, что прежде чем начать скитаться по галактике, люди смогут переселиться на другие планеты Солнечной системы.

Ученые не оставляют попыток найти в галактике Млечный Путь "вторую Землю" – планету, пригодную для жизни людей, которая могла бы стать новым домом для человечества, когда наше Солнце станет красным гигантом перед тем как умереть и превратиться в белого карлика. Недавно обнаруженный мир, который расположен примерно в 4200 световых годах от нас, хоть и не пригоден для жизни, но стал доказательством того, что наша планета сможет пережить смерть Солнца.

Об этом пишет Science Alert.

Масса обнаруженной планеты почти в 2 раза больше массы Земли и вращается она вокруг своей звезды на расстоянии, примерно в два раза больше расстояния от Земли до Солнца. Но главное отличие в том, что эта звезда — белый карлик, а это значит, что любая жизнь, которая могла быть на экзопланете, вероятно, была уничтожена до или во время предсмертной агонии этой звезды в фазе красного гиганта.

Ученые отметили, что это захватывающее открытие словно возможность заглянуть в будущее Солнечной системы и увидеть судьбу Земли через миллиарды лет, когда наша звезда тоже умрет.

Все белые карлики когда-то были звездами, подобными Солнцу. Но потом в их ядре заканчивается водородное топливо, они становятся нестабильными и раздуваются до огромных размеров. Это агония звезды или фаза красного гиганта.

В конце этой агонии звезда полностью теряет свою внешнюю оболочку, а ядро ​​схлопывается под действием гравитации – образуется очень плотный белый карлик. Но его свет это уже не результат синтеза, а всего лишь остаточное тепло после пережитого коллапса, которое он постепенно теряет, пока полностью не остынет и не погаснет.

Фаза красного гиганта — это просто безумие. Внешняя атмосфера звезды может расшириться в сотни раз по сравнению с первоначальным размером. Некоторые прогнозы будущего Солнца, которое должно начать превращаться в красного гиганта примерно через 5 миллиардов лет, предсказывают, что оно может вырасти до размеров орбиты Марса, поглотив в процессе Меркурий, Венеру и Землю.

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Но это только одна из гипотез. Теперь открытие нового мира позволяет предположить, что Солнце при расширении может "пощадить" Землю и вытолкнуть ее на другую орбиту.

Масса обнаруженного белого карлика составляет около половины массы нашего Солнца. Это говорит о том, что очень давно эта чужая звезда была очень похожа на нашу, прежде чем эволюция заставила ее "вывернуться наизнанку". А текущее орбитальное разделение между экзопланетой и белым карликом позволяет предположить, что когда-то планета вращалась вокруг своей звезды примерно на том же расстоянии, как сейчас Земля от Солнца – в 1 астрономической единице (а.е.) – прежде чем была красный гигант оттолкнул ее на расстояние 2,1 а.е.

Ученые отметили, что эти гипотезы выживания касаются только планеты, но не человечества. К моменту коллапса красного гиганта и превращения Солнца в белого карлика, жизнь на Земле либо давно исчезнет, ​​либо будет кардинально другой. Солнце с каждым годом становится горячее и ярче. Но этот процесс настолько медленный, что заметить его здесь и сейчас невозможно. Но если через миллиард лет человечество все еще будет жить на Земле, то им придется новый дом, потому что из-за раскалившегося Солнца вся вода на нашей планете просто испарится, а ее поверхность станет непригодной для жизни.

Однако ученые считают, что прежде чем начать скитаться по галактике, люди смогут переселиться на другие планеты Солнечной системы, так как "обитаемая зона" сместится к орбитам Юпитера и Сатурна.

Ледяные луны планет-гигантов нашей системы к этому времени, вероятно, оттают, и на них будут океаны воды, необходимой для выживания. А из воды люди уже умеют синтезировать и кислород, и водородное топливо.

Напомним, ученые обнаружили похожую на Землю планету, которая скоро будет уничтожена. Обнаружение этой планеты бросило вызов существующему пониманию структуры планетных систем.

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