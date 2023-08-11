Персеиды в августе 2023: когда и как увидеть самый мощный звездопад года

13 августа можно будет наблюдать за высокой активностью одного из самых известных метеорных потоков — Персеиды.

Об этом пишет Space.

Персеиды представляют собой ежегодный метеорный поток, который создает в атмосфере Земли яркое "световое шоу", когда метеориты сгорают в атмосфере Земли. В то же время каждый час можно наблюдать за более чем 100 "огненными шарами", летящими в ночном небе.

Кстати, за метеорным потоком можно будет наблюдать, не выходя из дома. На YouTube канале известного итальянского астрономического проекта Virtual Telescope пройдет прямая трансляция пика активности потока Персеиды.

Напомним, недавно в ночном небе над Италией появился огромный красный круг, который своими очертаниями напоминал гигантский НЛО. Причудливый диск появлялся и исчезал за доли секунды, создавая удивительное световое шоу.

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