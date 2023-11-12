Первая туристическая миссия на Луну: стали известны подробности о путешествии, организуемом Маском

Японский миллиардер Юсаку Маезава заявил, что его миссия на Луну, запланированную на 2023 год, "займет чуть больше времени".

Первое туристическое путешествие на Луну – проект dearMoon под руководством японского миллиардера Юсаку Маедзава и SpaceX Илона Маска – перенесли на неопределенный срок.

Об этом сказал японский миллиардер Юсаку Маэзаву, пишет The Messenger.

"Мы не уверены и в терминах, но сообщим, как только узнаем больше", — добавил он.

Известно, что миссия на Луну задерживается из-за многочисленных переносов второго тестового запуска Starship, экспериментальной ракеты SpaceX, на которой должны были лететь туристы.

Хотя космическое агентство NASA выделило SpaceX миллиарды долларов на разработку Starship в рамках программы Artemis, первый запуск окончился неудачей.

Напомним, ранее уфологи обнародовали в Конгрессе Мексики тела так называемых "настоящих инопланетян". Они говорят, что эти мумифицированные тела принадлежали "не людям" с гибридной ДНК.

Тем временем космическое агентство NASA с 16 экспертами будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

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