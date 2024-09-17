Первая в истории запись момента смерти человека показала, какими могут быть наши последние мысли

Первая в истории запись того самого момента, когда человек умирает, показала, какими могут быть наши последние мысли.

Об этом пишет LADbible.

Исследователи в Ванкувере, Канада, посмотрели на мозг 87-летнего пациента, страдавшего эпилепсией, но неожиданно умер в результате сердечного приступа, когда они наблюдали за ним.

Используя результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ), они смогли определить, что происходило в его мозгу в последние минуты жизни – в частности, за 30 секунд до и после того, как его сердце перестало биться.

И давняя идея о том, что жизнь "проносится перед глазами", может оказаться реальностью после того, как было обнаружено увеличение "гамма-осцилляций". "Гамма-осцилляция" связана с восстановлением воспоминаний и сновидений, что может свидетельствовать о том, что пациент переживал прошлый опыт перед смертью.

Главный автор исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Ageing Neuroscience, доктор Аджмал Земмар сказал: "Генерируя колебания, участвующие в восстановлении памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью, подобные тем, которые наблюдаются в предсмертных переживаниях. Эти выводы бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и порождают важные вопросы, например, связанные со временем донорства органов".

Исследователи изучили мозг 87-летнего пациента спустя 15 минут после его смерти / Фото: Frontiers in Ageing Neuroscience

Исследование показало подобные изменения в мозговых волнах у крыс в момент смерти – но это впервые обнаружено у людей. Однако, как и в случае с большинством исследований, команда говорит, что для получения более убедительных результатов необходимы дальнейшие исследования.

Важно также отметить, что данные сосредоточены только в одном конкретном случае, а мозг пациента уже был поврежден эпилепсией. Поэтому специалисты не могут с уверенностью сказать, произошло бы то же самое с другим человеком, незадолго до его смерти.

"Что-то мы можем узнать из этого исследования: хотя наши близкие должны закрыть глаза и готовы оставить нас на покой, их мозг может воспроизводить некоторые из самых лучших моментов, которые они пережили в своей жизни", — добавляет доктор Земмар.

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