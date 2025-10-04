- Дата публикации
Первое животное на Земле имело удивительную особенность — ученые
Первыми животными на Земле были морские губки.
Новое исследование ученых Массачусетского технологического института окончательно определило, что первыми животными на Земле были морские губки. Их особенность в том, что они не имеют внутренних органов.
Об этом пишет издание iflscience.
Тела морских губок состоят из различных типов клеток, они способны питаться, размножаться и реагировать на окружающую среду. Однако эти животные не имеют сложных органов, нервной или пищеварительной систем.
Анализ молекулярных следов в древних породах возрастом более 541 миллиона лет, до так называемого «Кембрийского взрыва», подтверждает, что именно эти животные были первыми на Земле.
Ученые обнаружили характерные молекулярные «подписи» в древних породах из Омана, Индии и Сибири и подтвердили, что именно такие специфические соединения производят современные кремнистые губки (демоспонгии).
Кроме того, ученые смогли синтезировать эту молекулу в лаборатории, используя фермент, который кодируется генами современных губок.
Это открытие ставит скромную губку в основу нашего эволюционного дерева, а также позволяет по-новому взглянуть на зарождение жизни и понять, какими были первые шаги животных на пути к завоеванию планеты.
