Зарождение жизни на Земле. Иллюстративное изображение

Новое исследование ученых Массачусетского технологического института окончательно определило, что первыми животными на Земле были морские губки. Их особенность в том, что они не имеют внутренних органов.

Об этом пишет издание iflscience.

Тела морских губок состоят из различных типов клеток, они способны питаться, размножаться и реагировать на окружающую среду. Однако эти животные не имеют сложных органов, нервной или пищеварительной систем.

Анализ молекулярных следов в древних породах возрастом более 541 миллиона лет, до так называемого «Кембрийского взрыва», подтверждает, что именно эти животные были первыми на Земле.

Ученые обнаружили характерные молекулярные «подписи» в древних породах из Омана, Индии и Сибири и подтвердили, что именно такие специфические соединения производят современные кремнистые губки (демоспонгии).

Современные морские губки / © Википедия

Кроме того, ученые смогли синтезировать эту молекулу в лаборатории, используя фермент, который кодируется генами современных губок.

Это открытие ставит скромную губку в основу нашего эволюционного дерева, а также позволяет по-новому взглянуть на зарождение жизни и понять, какими были первые шаги животных на пути к завоеванию планеты.

Напомним, ученые восстановили активность микроорганизмов, которые десятки тысяч лет находились во льду.