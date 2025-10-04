ТСН в социальных сетях

540
1 мин

Первое животное на Земле имело удивительную особенность — ученые

Первыми животными на Земле были морские губки.

Богдан Скаврон
Зарождение жизни на Земле

Зарождение жизни на Земле. Иллюстративное изображение

Новое исследование ученых Массачусетского технологического института окончательно определило, что первыми животными на Земле были морские губки. Их особенность в том, что они не имеют внутренних органов.

Об этом пишет издание iflscience.

Тела морских губок состоят из различных типов клеток, они способны питаться, размножаться и реагировать на окружающую среду. Однако эти животные не имеют сложных органов, нервной или пищеварительной систем.

Анализ молекулярных следов в древних породах возрастом более 541 миллиона лет, до так называемого «Кембрийского взрыва», подтверждает, что именно эти животные были первыми на Земле.

Ученые обнаружили характерные молекулярные «подписи» в древних породах из Омана, Индии и Сибири и подтвердили, что именно такие специфические соединения производят современные кремнистые губки (демоспонгии).

Современные морские губки / © Википедия

Современные морские губки / © Википедия

Кроме того, ученые смогли синтезировать эту молекулу в лаборатории, используя фермент, который кодируется генами современных губок.

Это открытие ставит скромную губку в основу нашего эволюционного дерева, а также позволяет по-новому взглянуть на зарождение жизни и понять, какими были первые шаги животных на пути к завоеванию планеты.

Напомним, ученые восстановили активность микроорганизмов, которые десятки тысяч лет находились во льду.

