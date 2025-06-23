Первые фото с новейшего телескопа Рубин ошеломили ученых – уникальные снимки звезд

Туманности Трехраздельная и Лагуна. / © Sky News

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Первые снимки с камеры нового гигантского космического телескопа, установленного в чилийских Андах, открыли поразительный взгляд на отдаленные регионы Вселенной. Это только начало – наблюдения продолжались всего 10 часов, но уже позволили зафиксировать миллионы звезд и далеких галактик.

Фото обнародовало Sky News.

Галактики, изображенные в скоплении Девы. / © Sky News

Камера, называемая самой мощной в мире, является частью Обсерватории Веры С. Рубин. Он расположен высоко в горах, где чистый воздух и темное небо создают идеальные условия для астрономических наблюдений. Ученые ожидают, что в ближайшие годы этот телескоп поможет нанести на карту тысячи новых астероидов, выявить редкие космические явления, а, возможно, раскрыть загадку существования гипотетической девятой планеты Солнечной системы.

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Одно из первых изображений показывает туманности Лагуна и Трехраздельная — гигантские звездные "инкубаторы", расположенные примерно в 9000 световых годах от Земли. Другое демонстрирует поразительное количество галактик в скоплении Девы – целые миры, каждый с миллиардами звезд, которые выглядят как крошечные световые точки в глубоком черном пространстве.

Это лишь начало десяти лет непрерывного наблюдения, которое позволит создать покадровую, сверхширокую хронику перемен во Вселенной. Руководитель аппарата Национального научного фонда США Брайан Стоун подчеркнул: "Обсерватория Рубин соберет больше данных о космосе, чем все оптические телескопы в истории вместе взятые".

Первые фото с нового телескопа Рубин. / © Sky News

Телескоп не просто делает снимки – он создает детальную кинематографическую запись космоса. С привлечением британских исследователей ожидается масштабная международная обработка данных, а новые фото и видео начальной работы должны быть обнародованы в ближайшее время.