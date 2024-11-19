Первые исследования почвы с темной стороны Луны раскрыли новые факты

Ученые впервые исследовали образцы почвы, привезенные с обратной стороны Луны. Анализ показал, что Луна подвергалась активным вулканическим процессам в течение миллиардов лет — от древнейших извержений 4,2 миллиарда лет назад до "более молодых" 2,8 миллиарда лет назад.

Эти данные были обнародованы в исследовании, опубликованном в научных журналах Science и Nature.

Данные результаты являются первым научным анализом образцов, привезенных миссией Chang'e-6. В июне капсула миссии доставила на Землю около двух килограммов лунного грунта.

Сообщается, что Chang'e-6 стала второй миссией Китая, которая успешно приземлилась на обратной стороне Луны, после Chang'e-4, совершившей посадку в 2019 году. Обе миссии работали в Бассейне Южный полюс-Эйткен — одном из самых древних и крупнейших кратеров Луны, образованном в результате метеоритного удара около 4 миллиарда лет назад.

Анализ образцов лунного грунта показал, что пыль, размер частиц которой варьируется от одного до нескольких сотен микрометров, состоит из частиц разных геологических периодов.

По словам петролога И-Гана Сюя из Академии наук Китая, постоянные удары микрометеоритов и солнечных частиц высокой энергии разрушают скалы, превращая их в пыль, которая распространяется по поверхности Луны из-за отсутствия атмосферы. Оказалось, что некоторые пылевые частицы образовались от лавы, извергавшейся на Луну 2,83 миллиарда лет назад, в то время как другие имеют возраст 4,2 миллиарда лет. Это подтверждает, что вулканическая активность на Луне продолжалась миллиарды лет, прежде чем она стала стабильной и малоподвижной.

Обратную сторону Луны невозможно увидеть с Земли из-за явления приливной синхронизации. Миссия стала шестой в программе исследования Луны Китаем. За последнее десятилетие страна значительно развила свою космическую программу, в частности, построив станцию Tiangong и высадив марсоход на Марсе.

Напомним, ученые обнаружили, что между мантией и ядром Луны существует частично расплавленный слой горных пород. Это открытие стало возможным благодаря анализу данных с орбитальных аппаратов, изучающих твердость Луны под влиянием гравитации Земли и Солнца.

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