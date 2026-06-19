Первые позвоночные осваивали сушу не так, как полагали учёные: что показали уникальные окаменелости

Ранние наземные хищники — эмболомеры / © Общественное достояние

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Первые четвероногие позвоночные животные, которые начали осваивать сушу сотни миллионов лет назад, могли развиваться совсем не так, как считалось ранее. Новое исследование редких окаменелостей свидетельствует о том, что древние четвероногие, от которых впоследствии произошли все наземные позвоночные, вероятно, не проходили через личиночную стадию, подобную пуголовку у современных амфибий.

Об этом сообщило издание Live Science.

Результаты работы основаны на изучении уникальных окаменелостей, обнаруженных в формации Мейзон-Крик недалеко от Чикаго.

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В центре внимания учёных оказались эмболомеры — древние хищники, жившие от 350 до 280 миллионов лет назад. Они сочетали в себе черты крокодила и угря, обитали в реках, озёрах и болотах, а взрослые особи могли достигать более трёх метров в длину.

Самой ценной находкой стали окаменелости детенышей эмболомеров, которым на момент гибели было всего несколько дней или недель. По словам соавтора исследования Джейсона Пардо из Вильнюсского университета и Музея Филда в Чикаго, такие останки позволяют увидеть самые ранние этапы жизни животных, относящихся к древним ветвям четвероногих.

В ходе исследования учёные не обнаружили у молодых эмболомеров наружных жабр и других признаков, обычно характерных для личинок современных земноводных. После этого команда изучила останки других древних животных. Среди них были мегалихтиевые рыбы и айстоподы — безногие существа со змеевидным телом. Признаков жизненного цикла, подобного жизненному циклу современных амфибий, исследователи не обнаружили и у них.

По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что многие ранние четвероногие развивались без резкой метаморфозы. То есть они постепенно взрослели, не проходя отдельной личиночной стадии.

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Соавтор работы Арьян Манн также отметил, что подобные окаменелости ранних стадий развития таких животных ранее практически не встречались.

Приглашенный ученый из Кембриджского университета Тим Смитсон, не принимавший участия в исследовании, назвал эту работу важным вкладом в изучение эволюции ранних четвероногих. По его словам, результаты могут свидетельствовать о том, что «самые древние четвероногие, сделавшие первые шаги на суше, могли опираться на репродуктивные и развивающиеся стратегии своих предков».

В то же время не все специалисты считают это открытие революционным. Профессор Уппсальского университета Пер Альберг отметил, что учёные давно знали: различные группы ранних четвероногих могли развиваться по-разному. По его словам, наличие личиночной стадии у отдельных групп не означает, что она была характерна для всех первых наземных позвоночных.

Напомним, ранее окаменелый череп возрастом около одного миллиона лет заставил учёных пересмотреть давние представления об эволюции человека.

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