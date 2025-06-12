Южный полюс Солнца / © ESA

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Космический аппарат Solar Orbiter стал первым, кому удалось сфотографировать полюса Солнца не с «уровня экватора», а с наклоненной орбиты. 16-17 марта аппарат зафиксировал южный полюс под углом 15°, а 23 марта достиг угла 17°.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Все предыдущие снимки нашей звезды были сделаны с экваториального ракурса. Solar Orbiter, наклонив свою орбиту, впервые показал Солнце под углом 17°, что позволило непосредственно увидеть его южный полюс.

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Южный полюс Солнца / © ESA

Первые изображения получены тремя инструментами Solar Orbiter: PHI, EUI и SPICE. Они позволили изучить магнитное поле, температуру и динамику вещества в верхних слоях Солнца.

На снимках обнаружена беспорядочная структура магнитного поля на южном полюсе, что свидетельствует о наступлении солнечного максимума. В этот период магнитное поле Солнца меняется, и в пределах одного полюса могут одновременно существовать участки с противоположной полярностью.

Инструмент SPICE также впервые измерил скорость движения ионов в переходном слое атмосферы Солнца. Это стало возможным благодаря применению метода доплеровских измерений, позволяющего фиксировать скорость выброса вещества с поверхности звезды.

Благодаря этим наблюдениям ученые смогут лучше понять, как формируется солнечный ветер и как меняется солнечное магнитное поле в течение 11-летнего цикла.

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Ожидается, что полный набор данных Solar Orbiter за первый полярный пролет будет передан на Землю до октября 2025 года. В ближайшие годы аппарат еще больше наклонит свою орбиту — следующий угол в 24° будет достигнут в декабре 2026 года, а в июне 2029 года — 33°.

Напомним, подо льдами Антарктиды ученые нашли затерянный мир размером с Бельгию. Древний мир, когда-то имел реки, леса, а возможно, даже пальмы.