Первые в мире наушники со встроенной камерой: кому они подойдут и каковы преимущества (фото)

Созданы наушники с камерой MusicCam Фото: Скриншот VibeLens

Инновационный гаджет — беспроводные наушники MusicCam со встроенной 2К-камерой. представили эксперты компании VibeLens. Разработчики позиционируют свое изобретение как универсальную альтернативу громоздким экшн-камерам и уязвимым к воде смарт-очкам, предлагая новый уровень свободы для снятия «от первого лица» (POV).

Об этом идет речь в презентации на kickstarter.

Новинка, уже успешно собирающая средства на Kickstarter, сочетает в себе функции прослушивания, разговоров и высококачественной видеозаписи. Устройство, весящее всего 50 граммов, стало настоящей «гибридной» гарнитурой, позволяющей фиксировать события, не отвлекаясь от самого момента.

Технологии: 2К-видео, костная проводимость и AI

Сердцем MusicCam является 6-осевая HD-камера со стабилизацией, снимающая видео в качестве 2K с широким углом обзора 180 градусов. Для точного кадрирования объектив имеет возможность регулироваться на 30 градусов.

Аудио: Наушники используют технологию костной проводимости, оставляя уши открытыми. Это критически важно для безопасности во время активного отдыха (велосипед, бег) и общения.

Связь: Два микрофона оснащены системой активного шумоподавления (ENC), эффективно изолируя голос пользователя от шума ветра, транспорта и толпы.

Интеллект: Встроенная система искусственного интеллекта Smart Vision предлагает уникальные возможности, в частности, перевод в реальном времени с более чем 100 языков, распознавая знаки, меню и достопримечательности. Пользователь может задавать AI вопросы, получая советы относительно мест или прогноз погоды.

Надежность и автономность

Благодаря водонепроницаемости уровня IPX8 гарнитура выдерживает погружение до 20 метров, что позволяет использовать ее даже для плавания.

Аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает 2,6 часа непрерывной записи видео или до 15 часов прослушивания музыки. Приятным бонусом является функция быстрой зарядки: до 80% батарея восстанавливается всего за 15 минут.

Управление осуществляется через кнопки на корпусе или мобильное приложение, где можно выбрать оптимальный формат записи: вертикальный (для TikTok, Reels) или 16:9 (для YouTube). Встроенная память на 32 ГБ упрощает хранение и обмен контентом.

На этапе краудфандинга MusicCam доступны по цене 199 долларов, в то время как планируемая розничная цена будет составлять 399 долларов. Проект уже привлек более 372 000 долларов от спонсоров, подтверждая высокий интерес к этой «умной» гарнитуре.

