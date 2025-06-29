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Первыми Луну посетили не люди: кто раньше всех именно долетел до спутника Земли (фото)
В сентябре 1968 года советский космический корабль "Зонд-5" отправился в направлении Луны.
Задолго до того, как в декабре 1968 года астронавты NASA с миссии «Аполлон-8» совершили облет Луны, они сделали две обычные черепахи, которые стали первыми живыми существами, которые приблизились к спутнику Земли, открывая новую страницу в истории космических исследований.
Об этом говорится в IFLScience.
Космическая миссия с рептилиями
15 сентября 1968 года советский космический корабль «Зонд-5» отправился в направлении Луны. На борту не было людей — всего две среднеазиатские черепахи, несколько насекомых и микроорганизмов. До этого животные находились в космическом модуле еще со 2 сентября, причем без питания ученые опасались, что пища может повлиять на результаты эксперимента.
Эта миссия преследовала цель изучить, как живые организмы выдерживают межпланетный полет. И она прошла успешно — 21 сентября «Зонд-5» вернулся на Землю, приводившись в Индийском океане.
Космическая гонка: кто был первым?
К моменту полета «Зонда-5» СССР уже отставал в соревновании с США. У советской программы не было ракеты, способной доставить человека на Луну, поэтому решили прибегнуть к нестандартному решению — отправить животных. Это позволило Советскому Союзу заявить о научном прорыве и хоть как-то догнать американцев, спустя год высадивших своих астронавтов на поверхность Луны.
Эти две черепахи вошли в историю как пионеры межпланетных странствий, которые первыми облетели Луну и вернулись домой.
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