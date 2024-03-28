Первый гибкий iPhone: в Apple столкнулись с проблемой и изменили график появления модели на рынке

Речь идет об iPhone Fold, первом складной смартфоне компании. Его выход ожидался в 2026 году, но разработчик столкнулся с рядом технических проблем.

Первый складной смартфон iPhone может появиться в 2027 году, а не в 2026, как было заявлено ранее. Также есть информация, что выпуск технологической новинки может быть отложен на неопределенный срок.

Об этом говорится в Macrumors.

Согласно сообщению, руководители Apple откорректировали график запуска iPhone‌ Fold с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года из-за проблем с приобретением частей, включая сложные дисплеи, соответствующие высоким стандартам.

"Apple все еще находится на ранних стадиях разработки двух сложных смартфонов", – сообщает The Information.

В отчете говорится, что два прототипа ‌iPhone‌ состоят по ширине, как книжечка. Недавно компания Samsung Securities заявила, что первый гибкий ‌iPhone‌ от Apple будет иметь 6-дюймовый внешний дисплей и 8-дюймовый основной дисплей.

Известно, что Apple работает над своим первым гибким смартфоном с 2017 года. Источники уверены, что компания пытается громко выйти на рынок, потому не спешит с выпуском девайса. Впрочем, новые истоки утверждают, что этого может вообще не произойти.

Тем временем в чипах Apple обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры. Исследователи проявили серьезную уязвимость в чипах семейства Apple: речь идет о M – M1, M2 и M3. Мошенники и хакеры, оказалось, могут извлечь из них секретные ключи шифрования Масс.

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