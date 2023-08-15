Первый контакт с инопланетянами может закончиться колонизацией и геноцидом: ученые бьют тревогу

То, как человечество отреагирует на первый контакт с разумной инопланетной жизнью, может определить судьбу нашего вида, говорят ученые.

Первый контакт с инопланетянами может завершиться колонизацией и геноцидом для человечества.

Об этом говорится в статье Space.

В издании считают, что если появятся какие-либо фактические доказательства существования внеземной жизни, то через свидетельства обличителей, или через признание сокрытия властью, люди столкнутся с историческим изменением парадигмы.

По мнению ученых, первый контакт является не столько событием, сколько длительным процессом, который уже, скорее всего, начался. Сразу приходит в голову вопрос о том, кто ответственен за подготовку к контакту с инопланетной жизнью. Скорее всего, будут привлекаться к любому сценарию контакта, военные, ученые и, как ни странно, представители крупных корпораций, заинтересованные в увеличении своей прибыли.

Хотя обнаружение НЛО обычно является военным делом, и NASA берет на себя лидерство в отправке сообщений с Земли, большинство мер, связанных с внеземной связью и доказательствами, приходится на программу под названием SETI, или поиск внеземного разума.

Опасность прослушивания

Ученые из проекта SETI занимаются прослушиванием космоса, чтобы уловить сигналы, являющиеся признаком существования внеземных технологий. А это в свою очередь будет доказательством существования развитой внеземной разумной жизни. Исследователи SETI являются учеными в области науки, техники и математики. По их мнению, инопланетная цивилизация восприняла бы наши техники прослушивания как незрелые или элементарные.

Однако другие ученые предупреждают, что инопланетяне, если они все же существуют, могут быть недовольны тем, что их прослушивают.

"Мне кажется, что инопланетяне могут воспринять сам факт того, что мы пытаемся отследить их сигналы первой фазой контакта и это они воспримут не очень хорошо, ведь мы это делаем без их разрешения. Таким образом, нас и нашу планету могут воспринять за тот же новый мир, который можно и нужно колонизировать", — говорит Дэвид Шортер из Калифорнийского университета.

Пример коренных народов Америки и Австралии

Ученые отмечают, что когда Христофор Колумб и другие европейцы прибыли в Америку, отношения между двумя цивилизациями были сформированы ложным представлением о том, что индейцы были менее развиты. Это привело к десятилетиям рабства и угнетению коренного населения Америки.

В качестве примера приводят и путешествие Джеймса Кука, которые привели к широкомасштабной колонизации и угнетению коренного населения Австралии и Океании.

"История империализма и колониализма на Земле иллюстрирует, что не все получают выгоду от колонизации. Никто не может знать наверняка, чем закончится взаимодействие с инопланетянами, хотя лучше рассмотреть предостерегающие случаи из истории Земли", — подытожили ученые.

Ранее бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш заявил, что у Пентагона есть целые, а также частично повреждены транспортные средства неземного происхождения.

26 июля этого года трое американских военных пилотов в отставке дали показания в Конгрессе США об НЛО.

А республиканец Тим Берчетт вообще заявил, что инопланетяне существуют. И правительство США знает о них с конца XIX века.

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