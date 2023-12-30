Первый метеорный поток в 2024 году – когда можно будет увидеть звездопад

Начался первый метеорный поток в 2024 году под названием Квадрантиды. Он продлится с 28 декабря по 16 января, а его пик придется в ночь с 3 на 4 января.

Об этом сообщает BBC Sky At Night Magazine.

По данным Американского метеорного общества, во время пика Квадрантид в небе можно будет увидеть до 120 "падающих звезд" в час, но пик продлится всего несколько часов.

Однако увидеть уникальное явление смогут только жители стран северного полушария.

Квадрантиды – это первый метеорный поток года. Он наступил через несколько недель после сильнейшего 2023 года метеорного потока Геминид, во время которого было замечено более 100 "падающих звезд".

Такие звезды возникают вследствие попадания пыли и грязи в атмосферу Земли, хотя обычно их источником являются пролетающие мимо кометы.

"Для наблюдения за метеорами не нужны телескопы или модное оборудование. Все, что вам нужно, это ваши глаза. Найдите темное место для наблюдения и планируйте наблюдение не менее 30 минут. Вашим глазам может понадобиться около 20 минут, чтобы адаптироваться к темноте, но через некоторое время вы начнете видеть больше звезд и, надеемся, несколько летящих по небу метеоров. Избегайте использования светильников, таких как факелы и мобильные телефоны, поскольку это испортит ваше адаптированное ночное видение", — дали советы ученые.

Напомним, в Италии обнаружили древний камень с картой звездного неба, которому 2500 лет (фото).

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