Первый отель на Луне откроют до 2032 года: сколько стоит номер

Проект первого отеля на Луне

Реклама

К 2032 году на поверхности Луны появится первый отель. Стать частью истории можно уже сейчас, подав заявку на бронирование номера, однако цена космического отдыха впечатляет.

Об этом сообщает GRU Space — частный космический проект, который позиционирует себя как первый в мире девелопер и оператор лунной недвижимости.

В заявлении компании указано, что желающие имеют возможность подать заявку, чтобы войти в круг первых, кто сможет зарезервировать место в первом в мире отеле на Луне. Это шанс приобщиться к новому межпланетному разделу истории человечества.

Реклама

Речь идет не об обычном космическом туризме. На Луне побывали всего 12 человек, и участие на этом начальном этапе означает стать частью создания основ жизни вне Земли.

В случае успешного отбора туристу предложат подписать депозитное соглашение и внести аванс в размере 250 тыс. долл. или 1 млн долл. — в зависимости от выбранной опции. После первых 30 дней депозит можно вернуть в полном объеме в любое время. Эта сумма будет зачислена в финальную стоимость бронирования, когда отель будет готов принимать гостей.

Конечная цена еще не сформирована, однако ожидается, что она превысит 10 млн долл. Также может возникнуть потребность предоставить дополнительные личные, медицинские и финансовые данные и документы для подтверждения возможности путешествия и сохранения бронирования. Компания обещает сопровождение на каждом этапе.

Плата за подачу только самой заявки составляет 1000 долл. и не подлежит возврату.

Реклама

К слову, администратор NASA Джаред Айзекман подтвердил амбициозный план США вернуться на Луну в течение второго срока президента Дональда Трампа. Приоритетом агентства является освоение спутника для создания космических дата-центров и добычи гелия-3 — стратегического топлива для будущего термоядерного синтеза. Реализация проекта предусматривает быстрый запуск миссий Artemis II и Artemis III, строительство ядерных реакторов на лунной базе до 2030 года и привлечение тяжелых ракет SpaceX и Blue Origin для регулярных и доступных полетов.