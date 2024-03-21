Первый парализованный пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой разума – видео

Ноланд Арбо сыграл в шахматы и видеоигры в режиме онлайн, что явилось прорывом для компании.

Первым пациентом компании Neuralink с мозговым чипом стал парализованный мужчина, который благодаря технологии Илона Маска сыграл в шахматы, используя силу своего ума.

Об этом пишет Metro.

Ранее компания Neuralink заявляла, что ее начальная цель – дать людям с квадриплегией – параличом ниже шеи, поражающим обе руки и ноги – возможность управлять своими компьютерами и мобильными устройствами с помощью своих мыслей.

Компания изобретателя, занимающаяся разработкой мозговых чипов, достигла этого после того, как 29-летний Ноланд Арбо, оставшийся парализованным ниже плеч в результате несчастного случая во время дайвинга восемь лет назад, сыграл в онлайн-шахматы и видеоигры, что стало прорывом для Neuralink. .

Ноланд управлял курсором на экране компьютера с помощью BCI (Brain Computer Interface) после того, как ему имплантировали его во время операции.

"Это безумие, это действительно так. Это так круто", — сказал Арбо, шутивший, что владеет телепатией, в стриме на X от компании.

Ноланд рассказал, что сначала он думал о том, как переместить курсор, и наконец BCI отразил его намерения.

В разговоре с инженером во время стрима он добавил: "Мы начали пробовать несколько разных вещей. По сути, мы ушли от того, что мы называем своего рода дифференциацией, например воображаемого движения и попытки движения. Итак, многое из того, что мы начали я пытался переместить, скажем, правую руку, левую, правую, вперед назад... Оттуда, я думаю, для меня просто стало интуитивно понятно, что я начал представлять, как курсор двигается. похоже на применение силы к курсору и я мог заставить его двигаться куда-нибудь. Просто посмотрите куда-то на экран, и он переместится туда, куда я хочу, и это был такой дикий опыт".

Ноланд добавил, что для него это только начало процесса.

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"Нужно сделать много работы, но она уже изменила мою жизнь", — сказал он. "Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути. Причина, по которой я занялся этим, заключалась в том, что я хотел быть частью чего-то, что, как я чувствую, изменит мир".

Имплантат мозгового чипа Neuralink работает с помощью робота, помещающего его в область мозга, контролирующую движение. Во время операции робот удаляет небольшой кусок черепа и подключает электроды чипа к определенным областям мозга. Затем робот зашивает все видимые отверстия, поэтому единственным видимым шрамом остается крохотный разрез.

По словам Маска, вся процедура занимает всего 30 минут, и пациенты могут вернуться домой в тот же день. Neuralink не обошелся без противоречий, ведь его тестировали на тысячах животных: обезьянам просверливали в черепе отверстия и заполняли их клеем. Животным также ампутировали части конечностей и усыпляли после диареи и рвоты. Neuralink несет ответственность за гибель 1500 животных, таких как овцы и свиньи.

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