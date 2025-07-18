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Первый складной iPhone может появиться уже в скором времени: какие 5 функций, он получит
Apple может представить свой первый складной iPhone уже в следующем году. По данным инсайдеров, устройство получит титановый корпус, Touch ID и четыре камеры.
Apple готовится к запуску первого в истории складного iPhone. По слухам, устройство под названием iPhone Fold могут представить уже в следующем году. Инсайдеры и аналитики рассказали о пяти ключевых особенностях, которые, вероятно, будет иметь новинка.
Об этом сообщило издание 9to5Mac
Два дисплея разного размера
Ожидается, что iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний. Для сравнения: современные модели iPhone имеют экраны размером от 6,1 до 6,9 дюйма.
новый тип складывания без заметной складки
Слухи указывают, что Apple разработала дисплей, который не будет иметь видимой складки. По данным аналитика Мин Чи Куо, в сложенном виде толщина устройства составит 9-9,5 мм, а в разложенном — 4,5-4,8 мм.
Четыре камеры
Предполагается, что iPhone Fold будет оснащен четырьмя камерами: двумя основными (48 МП), одной фронтальной для использования в сложенном виде и одной — для разложенного.
touch ID вместо Face ID
Вероятно, Apple использует сканер отпечатка пальца, встроенный в боковую кнопку, вместо Face ID. Это может быть связано с ограничениями во внутреннем пространстве устройства.
Титановый корпус и шарнир
По сообщениям, в конструкции iPhone Fold будет использован титан — в частности для корпуса и шарнира.
Напомним, Apple готовит обновление для iPhone 17 Pro — дисплей получит новое покрытие, которое уменьшит блики и улучшит изображение при ярком свете.