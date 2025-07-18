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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Первый складной iPhone может появиться уже в скором времени: какие 5 функций, он получит

Apple может представить свой первый складной iPhone уже в следующем году. По данным инсайдеров, устройство получит титановый корпус, Touch ID и четыре камеры.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Иллюстративное фото iPhone Fold

Иллюстративное фото iPhone Fold / © 9to5mac

Apple готовится к запуску первого в истории складного iPhone. По слухам, устройство под названием iPhone Fold могут представить уже в следующем году. Инсайдеры и аналитики рассказали о пяти ключевых особенностях, которые, вероятно, будет иметь новинка.

Об этом сообщило издание 9to5Mac

  • Два дисплея разного размера

Ожидается, что iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний. Для сравнения: современные модели iPhone имеют экраны размером от 6,1 до 6,9 дюйма.

  • новый тип складывания без заметной складки

Слухи указывают, что Apple разработала дисплей, который не будет иметь видимой складки. По данным аналитика Мин Чи Куо, в сложенном виде толщина устройства составит 9-9,5 мм, а в разложенном — 4,5-4,8 мм.

  • Четыре камеры

Предполагается, что iPhone Fold будет оснащен четырьмя камерами: двумя основными (48 МП), одной фронтальной для использования в сложенном виде и одной — для разложенного.

  • touch ID вместо Face ID

Вероятно, Apple использует сканер отпечатка пальца, встроенный в боковую кнопку, вместо Face ID. Это может быть связано с ограничениями во внутреннем пространстве устройства.

  • Титановый корпус и шарнир

По сообщениям, в конструкции iPhone Fold будет использован титан — в частности для корпуса и шарнира.

Напомним, Apple готовит обновление для iPhone 17 Pro — дисплей получит новое покрытие, которое уменьшит блики и улучшит изображение при ярком свете.

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