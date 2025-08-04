Первый свет Вселенной: почему Большой взрыв остается "невидимым" для телескопов

Космос, Большой взрыв

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Наблюдение за космосом являет собой всегда взгляд в прошлое. Но у нашей точки зрения есть непреодолимый предел.

Свет всегда перемещается с одной и той же скоростью (300 000 км/с), поэтому когда мы смотрим на что-нибудь, то мы видим объекты такими, какими они были в прошлом. В повседневной жизни это неважно, но когда речь идет о наблюдении за космосом, то этот аспект становится очень важным. Например, если мы смотрим на Луну, то учитывая расстояние, которое отраженный солнечный свет от спутника Земли достиг наших глаз, мы видим, какой Луна была чуть больше секунды назад, а не такой, какой она сейчас. Свет помогает астрономам изучать Вселенную, заглядывая обратно в прошлое. Благодаря таким наблюдениям ученые выяснили, как эволюционировали звезды, планеты и галактики на протяжении миллиардов лет. Но как бы далеко в прошлое мы ни заглядывали, мы никогда не увидим самого начала Вселенной. Это невозможно и для этого есть причина, пишет IFLScienсe.

Первый свет Вселенной

Астрономы уже смогли обнаружить первый свет, когда-либо свободно перемещавшийся Вселенной. Оно называется реликтовым излучением. Этот свет представляет собой эхо Большого взрыва. Приблизительно через 380 000 лет после Большого взрыва этот первый свет смог свободно перемещаться по космосу.

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До этого свет не мог свободно перемещаться по Вселенной, ведь обладал слишком высокой энергией. Протоны и нейтроны, составляющие ядра окружающих их атомов и электроны образовались в первые несколько минут после Большого взрыва. Кроме того, было много света с большой энергией. Поэтому всякий раз, когда формировался атом, свет поглощался электроном, который затем оставлял протоны и нейтроны.

Это происходило повсюду. Атомы не могли захватывать электроны, потому что свет возбуждал бы их, разрывая атомы на части. С точки зрения света, он перескакивал с электрона на электрон, не останавливаясь. Только по мере расширения и охлаждения Вселенной атомы наконец-то смогли начать формироваться беспрепятственно. В этот момент первый свет мог свободно двигаться.

Именно поэтому мы не можем увидеть, что произошло в самом начале Вселенной. У света нет свободного пути от Большого взрыва до наших телескопов. Ученые просто не могут видеть дальше реликтового излучения. Это первый свет и конечный предел наших возможностей изучения Вселенной посредством электромагнитного излучения.

Напомним, команда ученых предлагает альтернативу теории Большого взрыва, предполагая, что наша Вселенная могла образоваться внутри гигантской черной дыры, существующей в большей, так называемой «родительской» Вселенной. Эта новая модель стремится решить фундаментальные проблемы, остающиеся нерешенными в рамках стандартной космологической модели.

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