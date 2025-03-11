Первый в мире гуманоидный робот-слуга с ИИ: что он умеет и как выглядит (фото)

За последние несколько месяцев произошли важные прорывы в робототехнике, в частности STAR1, самый быстрый в мире двуногий робот, или SE01, двуногий робот, известный своей плавной походкой, но с точки зрения повседневной полезности предложений было недостаточно. Но это скоро изменится, если верить норвежской робототехнической компании 1X и ее самому совершенному творению – NEO Gamma, человекоподобному слуге, способному выполнять разнообразные домашние дела, такие как уборка и даже подача чая.

Об этом пишет Oddity Central.

Чтобы сделать его более похожим на человека, компания объединилась с японским производителем вязальных машин Shima Seiki, чтобы создать мягкий и гладкий костюм, скрывающий металлическое тело робота.

По словам представителей 1X, недавно представленный NEO Gamma может выполнять различные действия, например приседать, чтобы поднять предметы с земли, садиться на стул, расставлять кривые предметы и даже наливать чай в чашку. Очевидно, компания использует данные захвата движений человека, чтобы научить работа выполнять разные движения более похожим на человеческий способ.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

Благодаря системе, смоделированной на основе человеческих сухожилий, действия человекообразного робота генерируют всего 10 Дб, что делает его тихим, как современный холодильник.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

Благодаря усовершенствованному компоненту искусственного интеллекта 1X может функционировать автономно, но благодаря четырем встроенным микрофонам он быстро реагирует на команды пользователей-людей. Он может отвечать и вести простые разговоры или воспроизводить музыку через динамик в тазу.

Робот NEO Gamma / Фото: youtube.com/@1X-tech

"В ближайшем будущем мы все будем иметь собственных домашних роботов, таких как Rosie или Baymax", — говорит генеральный директор 1X Бернд Борниг. "Но для того, чтобы человекообразные роботы действительно стали частью повседневной жизни, они должны разрабатываться вместе с людьми – они не могут разрабатываться в одиночку. Мы с нетерпением ждем того, чтобы вскоре поделиться более подробной информацией о NEO Gamma".

Напомним, недавно гуманоидный робот атаковал толпу людей. Инцидент произошел на популярном фестивале.

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