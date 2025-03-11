Первый в мире гуманоидный робот-слуга с ИИ: что он умеет и как выглядит (фото)

Норвежская робототехническая компания 1X недавно анонсировала NEO Gamma – двуногого гуманоидного робота на базе искусственного интеллекта, который может выполнять различные домашние задания.
За последние несколько месяцев произошли важные прорывы в робототехнике, в частности STAR1, самый быстрый в мире двуногий робот, или SE01, двуногий робот, известный своей плавной походкой, но с точки зрения повседневной полезности предложений было недостаточно. Но это скоро изменится, если верить норвежской робототехнической компании 1X и ее самому совершенному творению – NEO Gamma, человекоподобному слуге, способному выполнять разнообразные домашние дела, такие как уборка и даже подача чая.
Об этом пишет Oddity Central.
Чтобы сделать его более похожим на человека, компания объединилась с японским производителем вязальных машин Shima Seiki, чтобы создать мягкий и гладкий костюм, скрывающий металлическое тело робота.
По словам представителей 1X, недавно представленный NEO Gamma может выполнять различные действия, например приседать, чтобы поднять предметы с земли, садиться на стул, расставлять кривые предметы и даже наливать чай в чашку. Очевидно, компания использует данные захвата движений человека, чтобы научить работа выполнять разные движения более похожим на человеческий способ.
Благодаря системе, смоделированной на основе человеческих сухожилий, действия человекообразного робота генерируют всего 10 Дб, что делает его тихим, как современный холодильник.
Благодаря усовершенствованному компоненту искусственного интеллекта 1X может функционировать автономно, но благодаря четырем встроенным микрофонам он быстро реагирует на команды пользователей-людей. Он может отвечать и вести простые разговоры или воспроизводить музыку через динамик в тазу.
"В ближайшем будущем мы все будем иметь собственных домашних роботов, таких как Rosie или Baymax", — говорит генеральный директор 1X Бернд Борниг. "Но для того, чтобы человекообразные роботы действительно стали частью повседневной жизни, они должны разрабатываться вместе с людьми – они не могут разрабатываться в одиночку. Мы с нетерпением ждем того, чтобы вскоре поделиться более подробной информацией о NEO Gamma".
Напомним, недавно гуманоидный робот атаковал толпу людей. Инцидент произошел на популярном фестивале.
Читайте также: