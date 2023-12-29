Первое в мире: ученые напечатали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарства (фото)

Это может положить конец необходимости тестирования на животных.

Ученые разработали новаторское устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ пациентов к новому лекарству и устранить необходимость испытаний на животных.

Об этом пишет The Guardian.

Ежегодно во всем мире на ранних стадиях разработки лекарства используются тысячи животных, однако многие лекарства, тестируемые на животных, не показывают никакой клинической пользы.

Теперь исследователи из Эдинбургского университета разработали революционное тело на чипе, идеально имитирующее то, как лекарство проходит через тело пациента. Пластиковое устройство означает, что ученые могут тестировать лекарства, чтобы увидеть, как реагируют разные органы без необходимости испытаний на живых животных.

Устройство для тестирования лекарств / Фото: theguardian.com

Устройство, изобретенное в Эдинбурге, является первым в мире. Пять отсеков чипа, созданные с помощью 3D-принтера, повторяют человеческое сердце, легкие, почки, печень и мозг. Они соединены каналами, имитирующими кровеносную систему человека, по которым можно перекачивать новое лекарство.

Устройство использует позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для создания подробных трехмерных изображений, показывающих происходящее внутри крошечных органов. "ПЭТ-изображение – это то, что позволяет нам гарантировать равномерный поток испытываемых новых лекарств", — сказал Лиам Карр, изобретатель устройства.

Устройство для тестирования лекарств / Фото: theguardian.com

ПЭТ-сканирование содержит ввод небольшого количества радиоактивных соединений в чип для передачи сигналов на чрезвычайно чувствительную камеру, что позволяет ученым лучше оценить эффект нового лекарства.

Напомним, журнал Science назвал главные научные открытия и прорывы года. В этом году журнал отметил препарат для снижения веса.

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