Пещера Камбрии открыла тайну: ДНК установила личность 11-тысячелетнего ребенка

Захоронение в графстве Камбрия. Фото: Proceedings of the Prehistoric Society

В небольшой известняковой пещере на севере Англии нашли самое древнее на сегодня захоронение человека в этом регионе. Анализ древней ДНК показал, что останки, которым около 11 тысяч лет, принадлежат девочке возрастом примерно 2,5-3,5 года.

Arkeonews

Захоронение обнаружили в пещере Хининг-Вуд-Бон, что в графстве Камбрия. Ребенка назвали «Оссик Ласс» — в честь местного говора Большого Урсвика, где слово lass означает «девушка».

Международная команда ученых под руководством специалистов из Ланкаширского университета смогла выделить достаточно древней ДНК из хрупких костных останков, несмотря на их слабую сохранность. Это позволило с высокой точностью определить биологический пол и примерный возраст ребенка.

Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение датируется 9290-8925 годами до нашей эры — периодом раннего мезолита, сразу после завершения последнего ледникового периода. Сейчас это третье по давности мезолитическое захоронение в северо-западной Европе и одно из древнейших подтвержденных свидетельств человеческого присутствия на севере Британии.

До этого самым старым захоронением в регионе считали находку возрастом около 10 тысяч лет из пещеры Банк в Кенте, также в Камбрии.

Признаки преднамеренного захоронения

Археологи убеждены, что ребенка похоронили намеренно. Рядом с останками нашли перфорированные ракушки, зуб оленя с отверстием и украшения, датированные тем же периодом. Это свидетельствует о наличии ритуальных практик.

По словам исследователей, пещеры в раннем мезолите могли восприниматься как сакральные места. Подобные захоронения известны также в Бельгии, Франции, Германии и Британии, где пещеры неоднократно использовали для ритуальных захоронений.

Многослойная история пещеры

Раскопки, которые начали в 2016 году под руководством местного археолога Мартина Стейблза, показали, что пещера служила местом захоронений в разные эпохи. Здесь обнаружили по меньшей мере восемь человек, похороненных в три периода:

около 11 тысяч лет назад — ранний мезолит;

примерно 5500 лет назад — ранний неолит;

около 4000 лет назад — ранний бронзовый век.

Тафономический анализ подтвердил, что захоронения были первичными — то есть тела сначала размещали именно здесь, а не переносили позже.

Что это меняет в истории Британии

Около 11 тысяч лет назад территория современной Британии только начинала восстанавливаться после ледникового периода. Леса постепенно расширялись, а группы охотников-собирателей снова осваивали ландшафты. Свидетельств этого периода на севере сохранилось немного из-за ледниковой эрозии.

Открытие «Оссик Ласс» демонстрирует, что уже в начале голоцена сообщества имели развитые ритуальные практики и сложные представления о смерти. Сочетание радиоуглеродного датирования, анализа древней ДНК, изотопных исследований и изучения артефактов позволило получить одну из самых полных картин жизни ранних послеледниковых общин на севере Британии.

