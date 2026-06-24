Пещера в Италии доказала, что люди скучали по умершим еще 27 тысяч лет назад

Останки «Принца Арене Кандиде» в археологическом музее Пельи, Италия. Фото: Лоренцо Донцелли / © wikimedia.org

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Около 27 500 лет назад на территории современной итальянской Лигурии, в пещере Арене Кандиде [из итальянской «Пещера белых песков» — ред.], палеолитическое сообщество с заботой похоронило 15-летнего подростка, который получил смертельные травмы вероятно вследствие нападения вед. Чтобы сохранить память о нем, они провели сложный погребальный ритуал , опровергающий распространенное представление о жестокой и изолированной жизни Ледникового периода.

Об этом уникальном археологическом открытии, которое проливает свет на эмоциональную жизнь древних общин и их отношение к смерти, пишет The Conversation.

Забота о живых и мертвых

Ученые выяснили, что сообщество перенесло подростка в пещеру, несмотря на смертельные травмы челюсти, шеи и левого плеча, и находилась с ним несколько дней до его кончины. Чтобы облегчить страдание, они использовали красную охру в качестве лечебного средства.

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«Использование того же пигмента для лечения и захоронения раскрывает новую сторону доисторической жизни, показывая, как глубоко эти ранние сообщества ценили заботу и честь своих умерших», — отмечает археолог.

Сообщество не только пыталось спасти жизнь подростка, но и с уважением похоронило его. Его останки, покрытые красной охрой, украшали сотни пробитых ракушек и клыков оленей, которые образовывали шляпу вокруг головы, подвески из бивня мамонта и четыре декорированных палки из рога лося. В правой руке он все еще держал кремневое лезвие.

Реконструкция погребального обряда времен палеолита / ИИ

Память и ритуалы скорби

Находки в Арене Кандиде доказывают, что пещера была специально отведенным местом захоронения, которым пользовались более 15 000 лет. Здесь археологи обнаружили и другие примеры погребений со сложными ритуалами. Например, в одном из более поздних захоронений нашли более 29 половинок гальки, окрашенной охрой, которые, вероятно, использовали как аппликаторы пигмента во время погребальных ритуалов.

Пещера Арене Кандиде в Финале-Лигуре, Италия тысячи лет была специальным местом для погребения / © wikimedia.org

Археологи установили, что эту гальку намеренно ломали пополам: одну часть оставляли с умершим, а другую никогда не находили. Это свидетельствует о том, что сообщество сохраняло половинки как память об умершем, что является еще одним доказательством существования глубоких связей после смерти.

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Эти захоронения показывают, что люди уже давно нашли способы признать реальность смерти и сохранить после нее связи. Общие ритуалы скорби объединяли общину. Наша способность использовать символические материалы для преодоления сложных эмоций насчитывает не менее 27 500 лет.

Напомним, в Словакии близ города Врабле археологи обнаружили одно из самых загадочных и страшных захоронений в истории Европы. В братской могиле в возрасте около 7000 лет обнаружили останки 77 человек, у которых полностью отсутствуют черепа .

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