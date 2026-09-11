Пещеру открыли спустя 40 тысяч лет: внутри археологов ждала уникальная находка

Вид с моря на четыре основные пещеры, составляющие пещерный комплекс Горхема. Фото: © Клайв Финлейсон, Музей Гибралтара

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В Гибралтаре археологи получили редкую возможность исследовать место, которое десятки тысяч лет оставалось практически изолированным от внешнего мира. В глубине пещеры Вангард они обнаружили камеру со следами, которые связывают с неандертальцами.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Исследователи добрались до этого пространства ещё в 2021 году, когда изучали и картографировали пещерный комплекс Горхема. За завалом из песка они обнаружили 13-метровую камеру, закрытую не менее 40 тысяч лет. В течение всего этого времени туда не проникали ни наружный воздух, ни свет, поэтому отложения внутри почти не были нарушены.

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Именно то, что лежало на полу, заинтересовало археологов больше всего. Среди находок — каменные орудия мустьерского типа, характерные для поздних неандертальцев, а также кости животных. Исследователи обнаружили останки рыси, пятнистой гиены и белоголового сипа.

Отдельной загадкой стала большая раковина съедобной морской улитки. Её нашли вдали от места, где в тот период проходила береговая линия. Это указывает на то, что раковина могла попасть в пещеру благодаря её обитателям.

Комплекс Горхема уже давно известен многочисленными свидетельствами пребывания древних людей. Следы деятельности здесь уходят корнями примерно в 100 тысяч лет назад. Скелетов неандертальцев или Homo sapiens археологи не находили, однако натыкались на орудия труда, очаги и остатки пищи.

Находки также свидетельствуют о том, что обитатели этих пещер активно пользовались ресурсами моря. Здесь были обнаружены раковины мидий, кости рыб, тюленей и дельфинов. На некоторых останках сохранились следы обработки орудиями труда.

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Гибралтар представляет особый интерес в связи с возможным временем исчезновения местных неандертальцев. Существуют оценки, согласно которым отдельные группы могли оставаться здесь примерно до 33–24 тысяч лет назад — уже после ориентировочной даты исчезновения неандертальцев в большей части Европы около 40 тысяч лет назад. В то же время эта датировка ещё требует подтверждения дальнейшими исследованиями.

Пещеры, вероятно, использовались не только во время охоты. У входа в одном из слоёв, связанных с неандертальцами, археологи обнаружили молочный зуб ребёнка. Кроме того, исследования пещеры «Вангард» свидетельствуют об изготовлении березового дегтя — клейкого вещества, которое применяли для крепления элементов орудий и оружия.

Сейчас особую ценность для ученых представляет именно эта изолированная камера. Поскольку она была закрыта от внешней среды в течение десятков тысяч лет, её почва могла лучше сохранить древние биологические следы.

Исследователи планируют искать в отложениях древнюю ДНК, а с помощью пыльцы и микроскопических остатков растений — получить больше информации о тогдашней окружающей среде. Археологи также хотят продвинуться дальше вглубь камеры и проверить, сохранился ли там очаг.

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Напомним, что укрытие, которое должно было спасти его от нападников, могло обернуться для молодого римлянина смертельной ловушкой. Спустя 1600 лет археологи обнаружили его останки внутри гигантского кувшина и выдвинули версию о причине гибели.

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