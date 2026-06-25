Пески Гизы таили тайну: возле Великой пирамиды обнаружили неизвестные сооружения

Великая пирамида в Гизе / © Associated Press

Реклама

Археологи обнаружили загадочную подземную структуру недалеко от Великой пирамиды в Гизе. Под слоем песка исследователи зафиксировали сразу две аномалии, однако их происхождение и назначение пока остаются неизвестными.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Исследование 2024 года провела группа учёных из Университета Тохоку. Они выбрали для работы участок Западного кладбища Гизы, расположенного к западу от Великой пирамиды. Это место известно как некрополь, где хоронили членов царской семьи и высокопоставленных чиновников Древнего Египта. На этой территории находится множество мастаб — гробниц с плоской крышей, однако выбранный для исследования участок не имел видимых наземных сооружений, поэтому ранее привлекал меньше внимания археологов.

Реклама

Несмотря на то, что комплекс Гизы считается одним из наиболее изученных археологических объектов в мире, новые данные свидетельствуют о том, что под слоем пустынного песка могут скрываться еще неизвестные сооружения.

Для исследования ученые использовали два современных геофизических метода — георадар (GPR) и электротомографию (ERT). Георадар позволяет посылать радиоволны в грунт и фиксировать сигналы, отражающиеся от скрытых объектов. Электротомография, в свою очередь, определяет различия между подземными материалами по их электропроводности. Сочетание этих методов позволило получить более детальную картину того, что находится под поверхностью, без проведения раскопок.

Результаты, опубликованные в журнале Archaeological Prospection, показали наличие L-образной структуры примерно на глубине двух метров. Ее длина составляет около 10 метров. Исследователи также пришли к выводу, что сооружение, вероятно, было намеренно засыпано после завершения строительства.

Под этой конструкцией учёные зафиксировали ещё одну аномалию, залегающую на глубине примерно от 5 до 10 метров. Она отличается высоким электрическим сопротивлением по сравнению с окружающим грунтом. По мнению авторов исследования, такой сигнал может объясняться либо смесью песка и гравия, либо наличием пространства с воздушными пустотами. В то же время они подчеркивают, что имеющихся данных недостаточно, чтобы определить истинную природу этого объекта.

Реклама

Исследователи отмечают, что результаты геофизического сканирования сами по себе не позволяют определить материал или назначение обнаруженных структур. Они лишь подтверждают наличие подземной аномалии, которая требует дальнейшего изучения.

В то же время, по словам участников исследования, форма верхней L-образной структуры вряд ли имеет естественное происхождение. Учёные предполагают, что она могла служить входом в более глубокое подземное сооружение, однако это остаётся лишь гипотезой.

Авторы работы отдельно отмечают, что исследование не подтверждает открытие новой гробницы. Раскопки на этом участке пока не проводились, поэтому делать окончательные выводы о характере находки пока рано. На данный момент учёные могут лишь утверждать, что под частью Западного кладбища Гизы существует необычная подземная структура, происхождение которой ещё предстоит выяснить.

Напомним, ранее уникальная археологическая находка заставила ученых кардинально пересмотреть представления о жестокости ледникового периода и раскрыла глубоко скрытую эмоциональную сторону жизни наших древнейших предков.

Реклама

Новости партнеров