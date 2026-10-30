Пьет слёзы прямо из глаз спящих птиц: учёные раскрыли жуткую особенность моли

Мадагаскарский сорокопутовый дрозд — один из видов птиц, слёзами которых питается моль Hemiceratoides hieroglyphica. Фото: DickDaniels/CC BY-SA 3.0

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На Мадагаскаре обитает необычный вид моли, которая пьет слезы спящих птиц. Для этого насекомое использует хоботок с острыми зазубренными кончиками, которые, по предположению ученых, помогают ему добираться до слезной жидкости.

Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

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Моль Hemiceratoides hieroglyphica известна науке ещё с конца XIX века. Однако только в 2004–2005 годах исследователям удалось впервые увидеть, как она питается слёзами птиц. На западе Мадагаскара было зафиксировано три таких случая. Насекомые выбрали двух мадагаскарских ньютониев и одного мадагаскарского сорокопутового дрозда.

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Как моль добывает слёзы

В отличие от многих других бабочек, этот вид отличается необычным строением хоботка. Его конец разделен на две части с зазубринами, напоминающими маленькие гарпуны.

Учёные предполагают, что благодаря такому строению моль может проникать сквозь веки и защитные перепонки глаз птиц. Считается, что эта особенность могла сформироваться в результате приспособления к питанию плодами.

Несмотря на такое вмешательство, птицы во время наблюдений не просыпались и не проявляли заметного беспокойства. Почему именно так — точно неизвестно. Одна из версий заключается в том, что насекомое может использовать вещество с обезболивающим действием. Впрочем, возможно, птицы просто не замечали его во время сна.

Учёные также не исключают риск передачи инфекций. Известно, что некоторые виды моли, питающиеся слёзами млекопитающих, могут переносить заболевания. Представляет ли подобную опасность мадагаскарский вид для птиц, пока неизвестно.

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Почему моль выбирает именно слёзы

Причиной такого необычного питания может быть недостаток определенных питательных веществ. В частности, слезная жидкость содержит соли и белки, необходимые насекомым.

Обычно бабочки получают необходимые соединения из влажной почвы, ила или неглубоких водоемов. Однако концентрация этих веществ не всегда достаточна. Кроме того, возле водоемов на насекомых могут поджидать хищники.

Особую потребность в солях испытывают самцы некоторых видов бабочек. Во время спаривания они передают самкам питательные вещества, которые способствуют размножению и развитию яиц. По крайней мере одна особь, которую исследователи заметили, пьющую птичьи слёзы на Мадагаскаре, была самцом.

В целом ученым известно около 100 видов бабочек и моли, которые используют слёзы позвоночных в качестве источника питательных веществ. В основном они выбирают млекопитающих и пресмыкающихся, в частности черепах и кайманов.

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После наблюдений на Мадагаскаре подобное поведение было обнаружено ещё у двух видов моли — в Бразилии и Колумбии. Они также питаются слёзами птиц, хотя ранее такое явление среди этих насекомых не было зафиксировано.

Напомним, ученые пересмотрели классификацию гигантского журавля, которого с XIX века считали отдельным вымершим видом.

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