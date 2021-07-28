Pfizer заявила, что третья доза ее вакцины увеличивает защиту от штамма "Дельта" в пять раз

Pfizer заявила, что третья доза ее вакцины увеличивает защиту от штамма "Дельта" в пять раз

Для пожилых людей уровень антител против штамма еще выше — в 11 раз.

После прививки третьей дозой вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, уровень антител против штамма "Дельта" в пять раз выше, чем после второй дозы.

Об этом свидетельствуют новые данные исследования, о которых Pfizer отчитался в среду, 28 июля, передает CNN.

Так, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины, уровень антител против штамма "Дельта" в 5 раз выше, а у старших лиц в возрасте 65-85 лет, уровень антител против этого штамма в 11 раз выше, чем после второй дозы.

Данные компании также показывают, что уровень антител после третьей дозы значительно выше, чем после второй дозы против исходного варианта коронавируса и "Бета-варианта", впервые обнаруженного в Южной Африке. Отметим, данные исследования еще не рецензированные и не опубликованы.

Напомним, британские исследователи считают, что для эффективного действия вакцины Pfizer-BioNTech против штамма "Дельта" нужно увеличить паузу между двумя дозами до 8 недель.

Что известно о вакцине компании Pfizer/BioNTech, какая ее эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции — читайте в материале ТСН.ua.

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