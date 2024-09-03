Пилотированная миссия NASA на Луну: астронавтов снабдят скафандрами со связью 4G (видео)

Компания Nokia создала лунную сеть сотовой связи 4G, которая пройдет первое испытание уже в этом году.

Во время пилотируемой миссии на Луну Artemis 3, запланированной на 2026 год, астронавты смогут поддерживать качественную связь с Землей посредством сети 4G. После высадки на поверхность спутника Земли они смогут удаляться от посадочного модуля на расстояние до 2 км и при этом остаться на видеосвязи.

Об этом пишет Space.

Астронавты NASA впервые высадятся на поверхность Луны с 1972 года. Во время миссии Artemis 3 они будут носить скафандры, оборудованные связью 4G и пользоваться тем, чего не имели их предшественники – технологией сотовой связи, которую сегодня используют большинство мобильных операторов на Земле.

Это стало возможным благодаря скафандрам AxEMU, созданным компанией Axiom Space, и сетевому оборудованию 4G, разработанному компанией Nokia.

На Земле сети 4G строятся из вышек, на которых установлены базовые станции, обеспечивающие связь для пользователей в определенном радиусе. Строить подобные вышки на Луне очень сложно и пока нецелесообразно. Поэтому компания Nokia разработала базовую станцию, которая будет встроена в посадочный модуль, а соответствующими приемниками 4G оснастят новые скафандры астронавтов AxEMU.

Конечно, у астронавтов не будет "космического смартфона" с сенсорным экраном, но они будут поддерживать видеосвязь высокого качества в режиме реального времени и смогут передавать большие объемы собранной исследовательской информации на базовую станцию, а оттуда – на Землю.

Представители Axiom Space, занимавшиеся разработкой скафандра, объяснили, что фактически в него интегрировали и адаптировали к космическим условиям ключевые компоненты обычного смартфона.

Лунная сеть 4G, получившая название Lunar Surface Communications System, пройдет первое испытание уже в этом году, когда посадочный модуль IM-2 компании Intuitive Machines достанется лунной поверхности у южного полюса спутника Земли. Работу сети будут испытывать два лунохода, оснащенные приемниками 4G.

В течение времени, оставшееся до старта пилотируемой миссии Artemis 3, ряд испытаний должен пройти и сам скафандр, чтобы инженеры убедились в его надежности и приспособленности к экстремальным условиям космоса.

Напомним, SpaceX и NASA анонсировали запуск пилотируемой миссии Crew-9. Это будет девятая ротационная миссия SpaceX на МКС.

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