Пир на грани вымирания: гигантское скопление морских хищников обеспокоило ученых

У побережья США заметили потрясающее скопление хищников.

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В ходе специального авиационного обследования вблизи мыса Кейп-Код, 16 августа, исследователи зафиксировали более двух тысяч хищных морских животных пятнадцати разных видов, устроивших массовую охоту на поверхности океана . Это уникальное зрелище произошло на территории морского национального заповедника Northeast Canyons and Seamounts, который находится в 130 милях от американского побережья и славится своими глубоководными каньонами, подводными горами и изобилием. Это уникальная экосистема глубоководных кораллов (до 1000 лет), губок, редких видов рыб, морских черепах, а также редких китообразных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе кашалотов и финвалов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Уникальное скопление гигантов и хищников

Экипаж самолета из океанариума Новой Англии увидел около 1800 дельфинов четырех разных видов: обычных, полосатых, афалин и дельфинов Риссо, плававших гигантскими группами, охотясь на кальмаров. Удивительная подводная география этого региона выталкивает холодную, богатую питательными веществами воду из глубин на поверхность, что создает идеальные условия для размножения планктона и криля.

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На этот летний пир в Северную Атлантику также прибыли китовые акулы, которые являются самыми крупными из известных ныне живых видов рыб и достигают от 40 до 60 футов в длину. Хотя эти гиганты выглядят устрашающе, они питаются исключительно планктоном у поверхности океана и разделяют территорию с манта-скатами, морскими дьяволами и молотоголовыми акулами.

Во время полета исследователи зафиксировали присутствие трех кашалотов, среди которых была мать с детенышем и еще одна взрослая особь, активно искавшая свою главную добычу — меньших акул, скатов и кальмаров. В июле при аналогичном обследовании этого же монумента ученые уже видели около 650 животных, в том числе 600 дельфинов, около двух десятков гринд и четырех кашалотов, что подтверждает невероятную ценность этой экосистемы.

Редкие виды на грани исчезновения

Настоящей сенсацией для исследователей стало появление редчайшего синего кита, которых во всем мире осталось всего от 10 до 25 тысяч особей. Это самое крупное в истории Земли млекопитающее может жить почти 100 лет и весить более 400 тысяч фунтов, однако обычно оно ищет пищу гораздо севернее, в холодных канадских водах.

Вместе с ним океанскую воду фильтровали горбатые и финвалы, традиционно питающиеся в этих широтах летом и осенью, прежде чем отправиться на юг для зимования. Также ученые обратили внимание на одинокого гигантского ската манта, которого заметили уже второй раз через месяц после недавнего появления подобного животного в нескольких милях от нью-йоркского государственного парка Джонс-Бич.

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Коммерческое рыболовство угрожает экосистеме

Появление такого количества животных вызвало у ученых не только восхищение, но и глубокую обеспокоенность из-за решения федерального правительства в апреле 2026 года снять ряд экологических ограничений. Ранее эта морская зона площадью почти 5 тысяч квадратных миль, получившая официальный статус заповедника в 2016 году, оставалась полностью закрытой для промышленного лова морепродуктов.

Теперь коммерческие рыболовные суда снова получили официальное разрешение на отлов тунца, рыбы-меча, кальмаров и других видов непосредственно на территории этого уникального монумента. Хотя использование определенных донных тралов до сих пор остается частично ограниченным для защиты глубоководных кораллов, массовый лов рыбы создает прямую угрозу для пищевой базы редких океанических гигантов.

Младшая научная сотрудница Центра Андерсона Кебота Кэтрин Маккенна подчеркнула, что наблюдение за активным питанием находящихся под угрозой исчезновения видов подчеркивает критическую важность сохранения этой продуктивной акватории.

«Наблюдение за разнообразными видами, активно питающимися на территории монумента, действительно впечатляет и подчеркивает значение защиты этой среды. Оно объединяет невероятное разнообразие морской жизни: от постоянных посетителей вроде дельфинов и кашалотов до крупных усатых китов и манта-скатов, следующих за теплыми водами Гольфстрима», — отметила исследовательница.

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Ученые предупреждают, что массовый отлов рыбы и кальмаров судами лишает этих редких хищников необходимого количества пищи именно в тот период, когда они собираются для кормления. Бесконтрольное коммерческое вмешательство в пищевую цепь чревато не только популяцией мелких морских обитателей, но и существованием исчезающих видов, приплывающих к каньону ради выживания.

Напомним, семь видов рыб в Украине оказались на грани исчезновения . Их почти не осталось в украинских водоемах из-за отлова, плотины и ухудшения состояния воды.

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