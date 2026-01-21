- Дата публикации
Пирамида Хеопса была огромным лифтом: ученые раскрыли инженерный секрет египтян
Новое исследование полностью переворачивает представление о древнеегипетском строительстве. Ученые утверждают, что Большая пирамида строилась изнутри с помощью доисторического «грузового лифта».
Веками археологи ломали головы: как во время строительства пирамид древние египтяне могли поднимать 60-тонные глыбы на высоту небоскреба без современных кранов? Тайна строительства единого уцелевшего чуда света, похоже, раскрыта. Доктор Саймон Андреас Шойринг из Weill Cornell Medicine опубликовал в журнале Nature исследование, полностью переписывающее историю египетской архитектуры.
Об этом пишет Daily Mail.
Согласно его расчетам, пирамиду Хеопса построили не грубой силой тысяч рабов, тащивших камни по песку, а с помощью гениальной инженерии.
Скорость: один блок в минуту
Главная загадка пирамиды – темп работ. Чтобы построить ее через 20 лет, рабочие должны были вкладывать массивные блоки каждые несколько минут. Доктор Шойринг утверждает: это было возможно только благодаря системе скользящих противовесов.
Он рассчитал, что использование внутренних механизмов позволяло поднимать камни с потрясающей скоростью – иногда до одного блока в минуту.
Большая галерея – это технический тоннель
Ученый переосмыслил назначение известных внутренних помещений пирамиды:
Большая галерея и Восходящий проход – это не просто церемониальные коридоры. Это были наклонные рампы, по которым вниз спускались тяжелые противовесы, создавая тягу для подъема камней вверх в другой части пирамиды.
Доказательства: На стенах галереи характерны царапины, потертости и отполированные участки. Это следы от огромных салазок, которые ездили туда-сюда тысячи раз. Это механический износ, а не следы от ног жрецов.
Гранитная камера как "коробка передач"
Особое внимание исследователь уделил Прихожей – небольшой комнате перед Камерой Царя. Раньше считалось, что это ловушка для грабителей.
Шойринг доказывает: это была станция управления шкивами.
Грубая отделка стен и странные пазы в граните указывают на то, что здесь крепились деревянные балки и канаты.
Система работала как редуктор: рабочие могли изменять конфигурацию веревок, чтобы увеличивать подъемную силу для тяжелых 60-тонных блоков.
Почему комнаты расположены криво
Эта теория также объясняет, почему погребальные камеры расположены не идеально по центру пирамиды (как любили египтяне), а со смещением.
Камера Царицы и Камера Царя сдвинуты относительно оси не случайно — строители были вынуждены подстраиваться под расположение внутренних лифтовых шахт и механизмов.
«Пирамида строилась изнутри наружу. Это был не просто монумент, а сама себя возводившая гигантская машина», — говорится в исследовании.
Ученый предполагает, что в верхних слоях пирамиды до сих пор могут быть скрыты небольшие коридоры — остатки этой лифтовой системы, которые еще предстоит найти.
Н: думаем, археологи все чаще сходятся во мнении, что за возведением Великой пирамиды в Гизе стояла не только воля фараона, но и конкретная историческая фигура. Речь идет о придворном чиновнике Хемиуне , которого считают ключевой фигурой в организации этого грандиозного строительства.