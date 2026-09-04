Пирамиды и огромный город прямо у шоссе: аспирант случайно обнаружил заброшенное поселение майя

Затерянный город майя с пирамидами обнаружили возле шоссе в Мексике / © Associated Press

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Аспирант случайно обнаружил в Мексике затерянный город майя с пирамидами и площадями, который веками скрывался под густой растительностью. Достопримечательность расположена недалеко от современного шоссе и сельскохозяйственных угодий, где местные фермеры работали десятилетиями.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Древний город получил название Валериана. Находка была сделана не в ходе традиционных археологических раскопок. Аспирант Университета Тулейна Люк Олд-Томас наткнулся на ранее собранные данные лидара — технологии лазерного картографирования поверхности земли с воздуха. Информация была получена ещё в 2013 году в рамках экологического проекта, посвящённого мониторингу лесов.

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Древний город майя обнаружили недалеко от современного шоссе

Олд-Томас и его коллеги повторно проанализировали около 122 кв. км лидарных данных из мексиканского штата Кампече. После обработки изображений под лесным покровом стали заметны очертания сооружений, которые было невозможно разглядеть с поверхности.

Учёные нанесли на карту в общей сложности 6764 объекта. Особенно выделялась территория Валерианы, где плотность застройки достигала примерно 426 зданий на квадратный километр.

В пределах города исследователи обнаружили две большие группы монументальных сооружений, расположенных примерно в двух километрах друг от друга. Среди них — закрытые площади, храмовые пирамиды, широкая дамба, площадка для игры в мяч и водохранилище. Между монументальными комплексами простиралась плотная жилая застройка.

Археологи также идентифицировали вероятный комплекс так называемой группы E. По словам авторов работы, такая архитектура может свидетельствовать о том, что поселение было основано до 150 года нашей эры. По своим характеристикам Валериана могла быть политической столицей майя классического периода.

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В центре Валерианы обнаружили площадку для игры с мячом и сооружение, которое свидетельствует о том, что город был построен до 150 года н. э. Фото: Люк Олд-Томас и др./Cambridge University Press

Руины десятилетиями оставались незамеченными

Особенность открытия заключается в расположении города. По словам Олд-Томаса, Валериана находится прямо у практически единственной автомагистрали в этой части региона. Рядом также живут фермеры, которые годами возделывали землю вокруг древних руин. При этом ни учёным, ни мексиканским властям ранее не было известно об этих археологических памятниках.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что густонаселённые города и поселения майя могли быть гораздо более распространёнными в центральных низменностях, чем можно было предположить, исходя лишь из известных археологических памятников.

Впрочем, лидар не даёт ответов на все вопросы. На момент публикации исследования археологи ещё не провели полевые работы на проанализированных территориях Кампече, поэтому часть обнаруженных объектов после наземной проверки может быть переклассифицирована.

Кроме того, лазерное картографирование не позволяет установить, использовались ли все нанесенные на карту сооружения одновременно. Поэтому только на основании этих данных невозможно достоверно определить, сколько людей проживало в Валериане в конкретный период её истории.

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Напомним, ранее в мексиканском заповеднике Балам-Ку под джунглями обнаружили давно скрытый город майя Эль-Йесаль, построенный более 2500 лет назад. В ходе исследований археологи обнаружили пирамиды, площади и террасы.

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