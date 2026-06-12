Питьевая вода из воздуха: исследователи разработали инновационную смарт-одежду для экстремальных условий

Изобретение ученых поможет людям выживать в экстремальных условиях Иллюстративный кадр из фильма «Дюна»

Реклама

Ученые из Техасского университета в Остине представили уникальную технологию , которая пригодилась бы героям культового романа «Дюна». Они создали портативную систему сбора влаги с воздуха для обеспечения людей питьевой водой в экстремальных условиях, которая выглядит как обычный предет гардероба путешественника.

Об этой невероятной разработке в сфере портативных технологий пишет Engadget.

Основа системы — смарт-ткань, из которой сшили специальную куртку, чтобы сделать процесс добычи воды максимально удобным и мобильным.

Реклама

Как работает инновационная ткань

Имеющиеся сегодня методы сбора воды из атмосферного воздуха обычно требуют использования громоздкого оборудования. Новое исследование Техасского университета кардинально изменяет эту концепцию и превращает массивные установки в портативные вещи для ежедневного ношения.

Инженеры использовали специальный текстиль для создания куртки, которая не просто впитывает влагу, а собирает ее в специальные съемные блоки. Благодаря такому транспортному дизайну, система успешно работает не только в маленьких лабораторных тестах, но и в формате удобной повседневной одежды.

Для получения готового к употреблению продукта, эти небольшие резервуары помещают в раскладной коллектор и просто нагревают.

"Если сама ткань может собирать воду из воздуха, это открывает новое направление для личного и портативного доступа к воде", - пояснил автор исследования Гуйхуа Ю.

Реклама

Объемы воды и перспективы использования

Во время тестирования инновационная куртка смогла произвести от 400 до 900 миллилитров чистой питьевой воды всего за 1 день. Этот финальный показатель производительности разумной одежды напрямую зависит от общего уровня влажности воздуха в конкретной среде.

Хотя для этого исследования ученые создали именно куртку, они предлагают использовать свой текстиль для изготовления множества других туристических вещей. Этот материал идеально подойдет для создания современных палаток или рюкзаков со встроенными функциями сбора атмосферной влаги.

Такая технология имеет огромный потенциал для оснащения медицинских бригад быстрого реагирования при выездах в отдаленные населенные пункты. Инновационная разработка также станет настоящим спасением для спасателей при ликвидации последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

На коммерческом рынке эта ткань обязательно найдет свое применение в сфере экстремальных видов спорта. Производители смогут создавать очень полезное снаряжение для пеших походов и сложных туристических экспедиций без доступа к источникам.

Реклама

Новости партнеров