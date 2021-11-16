Планета Икс: на старых спутниковых снимках обнаружили загадочный объект на окраине Солнечной системы

Еще в 1983 году исследовательский спутник зафиксировал три точечных источника, которые могут быть скрытой девятой планетой, вращающейся вокруг Солнца.

Предположения о существовании по орбите Нептуна, в самом краю Солнечной системы, еще одной, девятой планеты стали более правдоподобными. Астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона в Великобритании обнаружил три точечных источника, которые могут быть загадочной планетой Икс.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Британский астроном провел анализ данных, собранных с помощью инфракрасного астрономического спутника (IRAS) еще в 1983 году.

IRAS проработал всего 10 месяцев, выполнив съемку 96% неба в далеком инфракрасном диапазоне, позволяющем обнаруживать "прохладные" небольшие объекты, отражающие мало света.

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Проведя повторное исследование этих снимков, Роуэн-Робинсон определил, что из примерно 250 тысяч точечных источников, обнаруженных спутником, только три представляют интерес как кандидаты на девятую планету Икс. Они были зафиксированы в июне, июле и сентябре 1983 года.

Автор исследования считает, что эти данные можно было использовать для моделирования того, где планета Икс может быть сейчас. Это позволит произвести новый целенаправленный поиск.

“Обнаружение IRAS не самого высокого качества, но было бы целесообразно поискать в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн в кольцевом пространстве радиусом 2,5-4 градуса с центром в точке 1983 года. Учитывая большой интерес к гипотезе девятой планеты, было бы целесообразно проверить, не соответствует ли ей объект с предложенными параметрами и в предложенном участке неба”, — отметил астроном.

Напомним, ранее ученые провели моделирование, судя по которому, за Нептуном могла скрываться еще одна планета. По размеру она больше всего похожа на Марс или Землю.

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