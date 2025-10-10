Планета на грани катастрофы: почти 50 тысяч видов животных могут исчезнуть навсегда

Птицы / © unsplash.com

Международный союз охраны природы (МСОП) бьет тревогу: 48 646 видов животных стоят на грани полного исчезновения. Они могут вымереть так же, как знаменитая птица додо и тасманийский тигр, если не принять срочные меры для их защиты.

Об этом пишет Daily Mail.

Тюлени и птицы под угрозой

Нынешний список МСОП, содержащий 172 620 видов, бьет тревогу относительно нескольких групп животных. Три вида арктических тюленей приблизились к исчезновению. Тюлень-капюшон теперь занесен в категорию «под угрозой исчезновения», а бородатый и гренландский тюлени — в «находящиеся под угрозой виды». Эксперты отмечают, что наибольшей опасностью для тюленей является изменение климата. Отступление морского льда усложняет их размножение и питание.

Ситуация с птицами катастрофическая: 61% всех видов птиц в мире находится под опасностью сокращения популяции. Это значительное увеличение по сравнению с 44% в 2016 году. Основными причинами является потеря среды обитания из-за расширения сельского хозяйства и лесозаготовки.

Доктор Иен Берфилд из BirdLife заявил: «То, что три из пяти видов птиц в мире имеют сокращение популяций, показывает, насколько глубоким стал кризис биоразнообразия».

История успеха и надежда

Генеральный директор МСОП Гретель Агилар подчеркнула, что есть и положительные новости. К примеру, статус зеленой морской черепахи удалось улучшить: ее исключили из категории «под угрозой исчезновения». Это стало возможным благодаря десятилетиям мер, которые помогли увеличить популяцию черепах на 28%.

«Восстановление популяции зеленой черепахи напоминает нам, что сохранение природы работает, когда мы действуем решительно и едино», — заявила Агилар.

Обновление «Красного списка» состоялось в канун Конференции ООН по изменению климата (COP), которая пройдет в Бразилии. Эксперты призывают правительства ускорить действия, поскольку Земля, как утверждают исследователи, переживает «искусственное» шестое массовое вымирание, вызванное прожорливым потреблением человечества и разрушением дикой природы.

