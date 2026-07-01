Планета, нарушающая законы астрофизики: с неба могут падать алмазы

Экзопланета / © pixabay.com

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Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба исследовали уникальный объект PSR J2322-2650b, атмосфера которого настолько необычна, что углеродные облака в ней, по-видимому, способны конденсироваться в алмазы.

Как сообщает Space Daily, химический состав этой планеты не соответствует ни одному из известных механизмов формирования планет.

Исследователи отмечают: непосредственно алмазный дождь никто не наблюдал. Вывод основан на измеренном химическом составе атмосферы, в которой преобладают углерод и гелий, тогда как азот и кислород, характерные для большинства других экзопланет, практически отсутствуют.

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Мир у мёртвой звезды

PSR J2322-2650b вращается вокруг пульсара PSR J2322-2650 — сверхплотного остатка массивной звезды, взорвавшейся в виде сверхновой. Пульсар представляет собой нейтронное ядро размером с большой город, которое вращается сотни раз в секунду и излучает мощные радиоимпульсы.

Сам спутник, масса которого приближается к массе Юпитера, был открыт ещё в 2017 году благодаря незначительным изменениям в периодичности сигналов пульсара. Только возможности телескопа «Вебб» позволили астрономам впервые определить состав его атмосферы.

По оценкам учёных, одна сторона объекта постоянно обращена к пульсару, а мощное гравитационное воздействие деформирует его, придавая ему форму, похожую на лимон. Температура на поверхности достигает более 1600 °C, а в атмосфере бушуют сильные ветры.

Именно в таких экстремальных условиях углеродные соединения могут образовывать частицы сажи, которые при соответствующем давлении и температуре потенциально превращаются в алмазы.

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Главная загадка — не алмазы

Наибольшее удивление у астрономов вызывает не возможный «алмазный дождь», а сам состав PSR J2322-2650b. Ни одна современная модель формирования планет не предусматривает появление столь углеродного тела с почти полным отсутствием других распространённых элементов.

Традиционный сценарий образования газовых гигантов из протопланетных дисков не объясняет такие характеристики. Не подходит и версия о том, что объект представляет собой обнаженное ядро бывшей звезды, ведь в таком случае в его составе должны были бы присутствовать другие химические элементы.

По мнению исследователей, PSR J2322-2650b фактически ставит под сомнение все существующие представления об эволюции подобных систем и может оказаться представителем совершенно нового класса небесных тел.

Открытие, заставляющее пересмотреть теории

В Space Daily отмечают, что именно такие аномальные объекты продвигают науку вперёд, демонстрируя пределы современных моделей. Дальнейшие наблюдения должны помочь уточнить состав атмосферы и определить, действительно ли процессы образования алмазов происходят так, как предсказывают расчёты.

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Пока что PSR J2322-2650b остаётся уникальным миром, который не вписывается ни в одну из известных моделей происхождения планет и продолжает ставить перед астрономами фундаментальные вопросы о природе формирования космических обобъектов.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили уникальную экзопланету, которая не подпадает ни под одну из известных классификаций.Этот далёкий мир, расположенный на расстоянии около тридцати пяти световых лет от Земли, претендует на звание самого вонючего места в известной нам части галактики.

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