- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 793
- Время на прочтение
- 2 мин
Планета оказалась в "адской теплице" на миллионы лет: ученые раскрыли причину
Более 250 миллионов лет назад Земля пережила массовое вымирание. Ученые выяснили, почему климат оставался экстремально жарким еще миллионы лет.
Около 252 миллионов лет назад на планете произошло Пермско-триасовое массовое вымирание — самое катастрофическое за всю историю жизни на Земле. Тогда исчезло до 94% морских и 70% наземных видов.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Главной причиной этого катаклизма ученые считают извержение Сибирских трапов — огромных объемов лавы, за короткое геологическое время высвободивших колоссальные объемы парниковых газов.
Температура поверхности на суше, по оценкам ученых, выросла на 6-10°C, а средняя температура на экваторе достигла более 34°C — примерно на 8°C больше, чем сейчас. В таких условиях большинство видов просто не успели приспособиться.
Ученые из Университета Бирмингема выяснили, почему Земля оставалась в состоянии «адской теплицы» еще примерно 5-6 миллионов лет после основной вспышки извержений. Причиной этого стало массовое исчезновение тропических лесов — главных природных поглотителей углерода.
Перед катастрофой планету покрывали торфяники, тропические и субтропические леса. Но после резкого потепления растительность в низких и средних широтах исчезла. Ее заменили примитивные растения — ликоподы, высотой всего несколько сантиметров. В то же время эффективность фиксации углерода резко упала, и парниковые газы оставались в атмосфере гораздо дольше.
Использовав новую модель углеродного цикла SCION, ученые подтвердили, что из-за резкого снижения «чистой первичной производительности» растений чрезвычайная жара сохранялась еще миллионы лет. Только когда леса начали восстанавливаться, углеродный цикл перезапустился, и климат постепенно стабилизировался.
Авторы отмечают: хотя нынешние изменения климата происходят значительно быстрее, история Пермско-триасового периода демонстрирует, насколько критической является роль лесов в регулировании температуры на планете.
Напомним, в тропических лесах фиксируют массовую гибель деревьев, и одной из главных причин этого могут быть кратковременные, но разрушительные штормы с молниями и сильным ветром. По новому исследованию, в некоторых регионах такие бури вызывают до 60% всех случаев гибели деревьев.
Между тем из-за изменения климата под угрозой исчезновения оказалось государство Тувалу, а более 500 видов птиц могут полностью исчезнуть уже в течение следующего века.