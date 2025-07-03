Планета оказалась в "адской теплице" на миллионы лет: ученые раскрыли причину

Извержение вулкана / © Getty Images

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Около 252 миллионов лет назад на планете произошло Пермско-триасовое массовое вымирание — самое катастрофическое за всю историю жизни на Земле. Тогда исчезло до 94% морских и 70% наземных видов.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Главной причиной этого катаклизма ученые считают извержение Сибирских трапов — огромных объемов лавы, за короткое геологическое время высвободивших колоссальные объемы парниковых газов.

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Температура поверхности на суше, по оценкам ученых, выросла на 6-10°C, а средняя температура на экваторе достигла более 34°C — примерно на 8°C больше, чем сейчас. В таких условиях большинство видов просто не успели приспособиться.

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, почему Земля оставалась в состоянии «адской теплицы» еще примерно 5-6 миллионов лет после основной вспышки извержений. Причиной этого стало массовое исчезновение тропических лесов — главных природных поглотителей углерода.

Перед катастрофой планету покрывали торфяники, тропические и субтропические леса. Но после резкого потепления растительность в низких и средних широтах исчезла. Ее заменили примитивные растения — ликоподы, высотой всего несколько сантиметров. В то же время эффективность фиксации углерода резко упала, и парниковые газы оставались в атмосфере гораздо дольше.

Использовав новую модель углеродного цикла SCION, ученые подтвердили, что из-за резкого снижения «чистой первичной производительности» растений чрезвычайная жара сохранялась еще миллионы лет. Только когда леса начали восстанавливаться, углеродный цикл перезапустился, и климат постепенно стабилизировался.

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Авторы отмечают: хотя нынешние изменения климата происходят значительно быстрее, история Пермско-триасового периода демонстрирует, насколько критической является роль лесов в регулировании температуры на планете.

Напомним, в тропических лесах фиксируют массовую гибель деревьев, и одной из главных причин этого могут быть кратковременные, но разрушительные штормы с молниями и сильным ветром. По новому исследованию, в некоторых регионах такие бури вызывают до 60% всех случаев гибели деревьев.

Между тем из-за изменения климата под угрозой исчезновения оказалось государство Тувалу, а более 500 видов птиц могут полностью исчезнуть уже в течение следующего века.