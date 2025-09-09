Планета размером с Землю может быть пригодна для жизни: что показали новые данные

Представление художника о системе Trappist-1e / © NASA

Астрономы сообщили о результатах наблюдений за планетой Trappist-1e, находящейся в 40 световых годах от Земли. Она подобна по размеру нашей планете и давно считается одной из самых перспективных среди экзопланет для поиска признаков атмосферы и условий, пригодных для жизни.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Исследование провели с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, запущенного в 2021 году. Его спектроскопические инструменты позволяют изучать, как свет звезды изменяется после прохождения через атмосферу планеты. Это позволяет устанавливать химический состав газов вокруг экзопланета.

Международная команда ученых более года работала над коррекцией данных, учитывая искажения, создающие магнитные поля на поверхности звезды. По итогам анализа исследователи пришли к выводу, что Trappist-1e может иметь атмосферу с азотом и условия, разрешающие существование жидкой воды — как в виде глобального океана, так и в форме ледяного слоя.

В то же время, исследователи не исключают, что планета может быть «голой скалой» без атмосферы. Дальнейшие наблюдения телескопа Уэбба в ближайшие годы должны помочь уточнить эти данные.

Соавтор работы Райан Макдональд, преподаватель по экзопланетной науке в Университете Сент-Эндрюса, заявил, что современные технологии открывают одно из самых интересных времен для астрономии. По его словам, теперь у ученых появился реальный инструментарий для поиска условий, которые могут пригодиться для жизни в других звездных системах.

Астрохимик Кембриджского университета Пол Риммер отметил, что эта работа является важным шагом для изучения атмосфер каменистых планет, вращающихся вокруг активных звезд. Следующей задачей научных работников будет поиск химических соединений, способных указывать на наличие жизни, хотя получить такие доказательства, по его словам, будет очень сложно.

Открытие экзопланет вне Солнечной системы уже существенно расширило горизонты поисков. Часть из них — газовые гиганты, подобные Юпитеру и Сатурну, не имеющие твердой поверхности и не подходящие для известных форм жизни.

Ранее ученые также объявили о результатах международного проекта по планете K2-18b, расположенной в 124 световых годах от Земли. Там были обнаружены молекулы, которые могут свидетельствовать о биологических процессах, однако авторы исследования не назвали их окончательными доказательствами существования жизни.

Ученые отмечают, что на этом этапе речь идет только о поиске возможных химических «сигнатур», указывающих на биологическую активность. Проверить их прямо сейчас невозможно, поэтому выводы можно будет делать только для группы планет, а не для каждой отдельно.

Напомним, загадочная межзвездная комета 3I/ATLAS, которую астрономы обнаружили в начале 2025 года, следует в Солнечную систему. Ученые предполагают, что она может являться инопланетным объектом и даже столкнуться с Марсом.