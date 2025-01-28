Планета вне Солнечной системы может быть пригодна для жизни — что обнаружили ученые

Через 30 лет после открытия первой экзопланеты (планеты вне Солнечной системы) астрономы обнаружили более 7 тыс. из них в нашей галактике.

Об этом говорится в материале phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics.

В настоящее время астрономы ищут экзопланеты, которые легче охарактеризовать или которые имеют интересные особенности, чтобы проверить свои гипотезы и закрепить свои знания.

Планета HD 20794 d находится в зоне обитаемости своей звезды. Например, у Солнца эта зона начинается на расстоянии 0,7 астрономических единиц и заканчивается на расстоянии 1,5 астрономических единиц. в Солнечной системе в зоне обитаемости находится не только Земля, но и Марс. выяснили, что HD 20794 d совершает полный оборот вокруг своей версии нашего Солнца за 647 дней, что примерно на 40 дней больше, чем это делает Марс вокруг нашей звезды.

Астрономы также обнаружили, что планета имеет не круговую, а эллиптическую орбиту. от Солнца.

Астрономы считают, что если на планете есть вода, то при сближении со своей звездой она должна была перейти из замороженного состояния в жидкое, что могло бы привести к появлению жизни.

Учитывая близость этой планеты к нам, астрономы смогут тщательно изучить ее атмосферу и химический состав, что позволит сделать более точные выводы о потенциальной населенности планеты.

Напомним, самая большая загадка Солнечной системы решена. Новое исследование о Марсе было представлено в журнале в Geophysical Research Letters.

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