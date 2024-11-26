Планета высыхает: ученые фиксируют критическое уменьшение запасов пресной воды

В последние годы ученые предупреждают о последствиях климатических изменений, которые уже повлияли на Землю из-за засух и аномальной жары. Однако, кроме изменения климата, человечество сталкивается с новой угрозой: запасы пресной воды стремительно сокращаются.

Об этом пишет издание Space.

Международная команда ученых проанализировала данные спутников GRACE, фиксирующих изменения в гравитационном поле Земли и позволяющих оценить концентрацию воды на ее поверхности. Оказалось, что с 2014 года объемы пресной воды значительно сократились – сейчас они на 1200 кубических километров меньше, чем в период с 2002 по 2014 годы. Особенно остро проблема ощущается в районах с частыми засухами, такими как Бразилия, Австралия, Южная Америка, Европа, Северная Америка и Африка.

Исследователи связывают эти явления с глобальным потеплением, способствующим повышению температуры, а следовательно, и более быстрому испарению воды. По словам гидролога NASA Мета Роделла, частые засухи заставляют людей и фермеров интенсивнее использовать запасы грунтовых вод, которые без регулярных осадков иссякают быстрыми темпами. Это может привести к масштабному "эффекту домино" с последующим ростом бедности, конфликтов и заболеваний из-за дефицита чистой воды.

Другая проблема, отмеченная учеными, заключается в неравномерном распределении осадков. В частности, сильные дожди, вызванные потеплением, не пополняют запасы грунтовых вод, потому что быстро стекают в реки и океаны. По данным NASA, 13 из 30 самых масштабных засух за всю историю наблюдений произошли с 2015 года, когда глобальное потепление достигло критической точки.

Это исследование в очередной раз подчеркивает необходимость срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению водных ресурсов планеты. Ученые призывают мировых лидеров к решительным действиям во избежание еще более серьезных последствий для жизни на Земле.

Напомним, что из-за глобального потепления наблюдается рекордное таяние ледников Антарктики. Если человечество не примет срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов, подъем уровня мирового океана на десятки метров может стать реальностью, предостерегают ученые.