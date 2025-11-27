Планетарная оборона: ООН устроила учения из-за странного поведения кометы 3I/ATLAS

Комета / Иллюстративное фото / © pixabay.com

Организация Объединенных Наций (ООН) официально включила загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS в ежегодные учения по планетарной обороне из-за его «странного поведения». Хотя комета не представляет угрозы, ее длительный период видимости с Земли стал «отличной возможностью» для тренировок, чтобы отработать определение положения размытых объектов.

Об этом пишет Lad Bible.

Комету, которую некоторые называют «потенциально враждебной инопланетной угрозой», ООН официально определила как объект, участвующий в учениях по планетарной обороне.

Небесное тело 3I/ATLAS вызвало активные дискуссии среди ученых, ведь часть экспертов не исключает возможности, что оно может иметь инопланетное происхождение. Впрочем, в NASA настаивают: таинственный межзвездный объект является кометой, и это лишь третий задокументированный случай ее проникновения в нашу Солнечную систему, хотя поведение объекта действительно необычное.

Обнаруженный в июле 2025 года объект 3I/ATLAS 29 октября пролетел ближе всего к Солнцу со скоростью около 153 тыс. миль/ч. Размеры его ядра оценивают в диапазоне от примерно 0,32 км до нескольких километров, однако точные параметры установить трудно из-за яркой комы из газа и пыли, скрывающей ядро.

Документ, обнародованный ООН и Международной сетью предупреждения об астероидах (IAWN), подтвердил: комета официально задействована в ежегодных учениях по планетарной обороне.

«Хотя она не представляет угрозы, комета 3I/ATLAS является прекрасной возможностью для сообщества IAWN провести учебное наблюдение благодаря ее длительному периоду видимости с Земли и большому научному интересу», — говорится в документе.

«Кампания 3I/ATLAS — восьмое наблюдательное обучение IAWN с 2017 года — организация проводит такие тренировки примерно раз в год. IAWN планировала провести осеннюю кометную кампанию 2025 года еще с 2024-го, чтобы отработать возможности определения положения комет, которые создают дополнительные астрометрические трудности, поскольку выглядят как размытые объекты, в отличие от точечных астероидов в поле зрения телескопа», — указано в заявлении ООН и IAWN.

Европейское космическое агентство также заявило, что отслеживает комету в рамках мероприятий по планетарной защите, подчеркнув:

«Хотя 3I/ATLAS не представляет угрозы, это было полезное упражнение для планетарной обороны. ESA регулярно мониторит астероиды и кометы вблизи Земли, рассчитывая их орбиты, чтобы при необходимости предоставить предупреждение».

Параллельно с этим профессор Гарвардского университета Ави Леб высказывает предположение, что 3I/ATLAS может иметь искусственную природу. По его мнению, вероятно, большие размеры кометы, ее значительная скорость и траектория из-за Солнца ставят под сомнение утверждение NASA о том, что это просто комета.

«Правду не определяет авторитет. У NASA нет власти над природой, чтобы говорить нам, чем является природа. Это определяют данные. Существует много аномалий в этом объекте, поэтому нельзя однозначно сказать, что он является тем или иным. Нам следует оставаться любознательными, интересоваться тем, что это такое, и просто собирать больше данных. Мне кажется очень странным, что NASA — это характерная черта бюрократического органа, в котором иерархия решает, что делать. И как-то кто-то из руководства решил сделать очень смелое и твердое заявление, несмотря на имеющиеся данные», — сказал Леб в комментарии для LADbible.

Ученый надеется получить значительно больше информации до Рождества и отмечает, что траектория 3I/ATLAS «тонко настроена», что может привести объект на расстояние около 53 млн миль от Юпитера.

Напомним, ранее NASA представило новые изображения объекта 3I/ATLAS, полученные с телескопа Джеймса Уэбба и других зондов, которые доказывают его естественное, кометное происхождение. Заместитель руководителя Научного директората NASA Ники Фокс заявила, что признаков внеземных технологий не обнаружено. Хотя 3I/ATLAS имеет уникальные характеристики (больше углекислого газа, чем воды, и нетипичный выброс никеля), он демонстрирует все свойства кометы.