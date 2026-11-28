Изменения климата / © Unsplash

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Мощное климатическое явление супер-Эль-Ниньо, которое сейчас приближается к пику своей активности, может стремительно ослабнуть уже в 2027 году. По прогнозам ученых, за ним последует противоположная фаза климатического цикла — Ла-Нинья, которая характеризуется аномальным охлаждением вод Тихого океана.

Об этом пишет издание Unilad.

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Эль-Ниньо представляет собой теплую фазу естественного климатического цикла Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНСО), который обычно сменяет фазы каждые два–семь лет.

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Во время этого явления температура поверхностных вод в центральной и восточной частях тропического Тихого океана повышается. Океан накапливает огромное количество тепла, которое впоследствии передается атмосфере, влияя на погодные условия в различных регионах планеты.

Такие изменения могут вызывать масштабные климатические аномалии, влиять на температурный режим, количество осадков и экосистемы, нанося ущерб дикой природе.

По оценкам экспертов, нынешний супер-Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана приближается к максимальной интенсивности. Последние океанологические данные свидетельствуют о чрезвычайно высокой мощности этого явления.

В 2027 году может начаться Ла-Нинья

В то же время долгосрочные климатические прогнозы указывают на возможное быстрое затухание супер-Эль-Ниньо в 2027 году. Его сменит Ла-Нинья — противоположная фаза климатического цикла, для которой характерно понижение температуры поверхностных вод Тихого океана ниже средних показателей.

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Как объясняют специалисты, переход к холодной фазе может быть связан с усилением пассатных ветров. Они будут переносить теплые поверхностные воды из западной части Тихого океана на восток, способствуя подъему более холодных глубинных вод к поверхности.

Модели, проанализированные порталом Severe Weather, показывают формирование значительной холодной аномалии под поверхностью океана. В то же время в восточной части Тихого океана сохраняется лишь тонкий слой относительно теплой воды. Такая структура, по оценкам аналитиков, характерна для начала формирования Ла-Нинья.

Какая вероятность смены климатической фазы

Дополнительным аргументом в пользу такого сценария является экспериментальный вероятностный прогноз ENSO, разработанный лабораторией физических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA PSL).

Он также указывает на высокую вероятность формирования Ла-Нинья в течение сезона 2027/2028 годов. По срокам и вероятности наступления этот прогноз совпадает с результатами моделей, проанализированных Severe Weather.

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Кроме того, подобный сценарий уже неоднократно наблюдался в прошлом. После всех четырех предыдущих эпизодов супер-Эль-Ниньо — в 1972/73, 1982/83, 1997/98 и 2015/16 годах — следующей зимой начиналась фаза Ла-Нинья.

Почему мощное явление Эль-Ниньо сменяется холодной фазой

Механизм такого перехода связан с перераспределением тепла в океане. Во время Эль-Ниньо в поверхностных водах экваториальной части Тихого океана накапливается значительное количество тепловой энергии.

Когда явление достигает пика, усиление океанической циркуляции и ветров способствует перемещению теплой воды и подъему более холодных глубинных слоев к поверхности. В результате температура океана снижается, создавая условия для развития Ла-Нинья.

Чем интенсивнее было явление Эль-Ниньо, тем значительнее может быть последующее охлаждение океанических вод и тем быстрее может произойти переход к противоположной фазе климатического цикла.

Напомним, в Тихом океане зафиксированы чрезвычайно высокие температуры воды, которые могут свидетельствовать о дальнейшем усилении климатического явления Эль-Ниньо. У побережья Южной Америки температура поверхности океана местами почти на 10 °C превышает норму. Специалисты предупреждают о возможных сильных штормах, наводнениях и других погодных аномалиях.

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