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Планету ждет новый климатический сюрприз: ученые предупредили об аномалии в 2027 году
Долгосрочные климатические прогнозы указывают на возможное скорое затухание супер-Эль-Ниньо в 2027 году. На смену ему придет Ла-Нинья — противоположная фаза климатического цикла.
Мощное климатическое явление супер-Эль-Ниньо, которое сейчас приближается к пику своей активности, может стремительно ослабнуть уже в 2027 году. По прогнозам ученых, за ним последует противоположная фаза климатического цикла — Ла-Нинья, которая характеризуется аномальным охлаждением вод Тихого океана.
Об этом пишет издание Unilad.
Эль-Ниньо представляет собой теплую фазу естественного климатического цикла Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНСО), который обычно сменяет фазы каждые два–семь лет.
Во время этого явления температура поверхностных вод в центральной и восточной частях тропического Тихого океана повышается. Океан накапливает огромное количество тепла, которое впоследствии передается атмосфере, влияя на погодные условия в различных регионах планеты.
Такие изменения могут вызывать масштабные климатические аномалии, влиять на температурный режим, количество осадков и экосистемы, нанося ущерб дикой природе.
По оценкам экспертов, нынешний супер-Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана приближается к максимальной интенсивности. Последние океанологические данные свидетельствуют о чрезвычайно высокой мощности этого явления.
В 2027 году может начаться Ла-Нинья
В то же время долгосрочные климатические прогнозы указывают на возможное быстрое затухание супер-Эль-Ниньо в 2027 году. Его сменит Ла-Нинья — противоположная фаза климатического цикла, для которой характерно понижение температуры поверхностных вод Тихого океана ниже средних показателей.
Как объясняют специалисты, переход к холодной фазе может быть связан с усилением пассатных ветров. Они будут переносить теплые поверхностные воды из западной части Тихого океана на восток, способствуя подъему более холодных глубинных вод к поверхности.
Модели, проанализированные порталом Severe Weather, показывают формирование значительной холодной аномалии под поверхностью океана. В то же время в восточной части Тихого океана сохраняется лишь тонкий слой относительно теплой воды. Такая структура, по оценкам аналитиков, характерна для начала формирования Ла-Нинья.
Какая вероятность смены климатической фазы
Дополнительным аргументом в пользу такого сценария является экспериментальный вероятностный прогноз ENSO, разработанный лабораторией физических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA PSL).
Он также указывает на высокую вероятность формирования Ла-Нинья в течение сезона 2027/2028 годов. По срокам и вероятности наступления этот прогноз совпадает с результатами моделей, проанализированных Severe Weather.
Кроме того, подобный сценарий уже неоднократно наблюдался в прошлом. После всех четырех предыдущих эпизодов супер-Эль-Ниньо — в 1972/73, 1982/83, 1997/98 и 2015/16 годах — следующей зимой начиналась фаза Ла-Нинья.
Почему мощное явление Эль-Ниньо сменяется холодной фазой
Механизм такого перехода связан с перераспределением тепла в океане. Во время Эль-Ниньо в поверхностных водах экваториальной части Тихого океана накапливается значительное количество тепловой энергии.
Когда явление достигает пика, усиление океанической циркуляции и ветров способствует перемещению теплой воды и подъему более холодных глубинных слоев к поверхности. В результате температура океана снижается, создавая условия для развития Ла-Нинья.
Чем интенсивнее было явление Эль-Ниньо, тем значительнее может быть последующее охлаждение океанических вод и тем быстрее может произойти переход к противоположной фазе климатического цикла.
Напомним, в Тихом океане зафиксированы чрезвычайно высокие температуры воды, которые могут свидетельствовать о дальнейшем усилении климатического явления Эль-Ниньо. У побережья Южной Америки температура поверхности океана местами почти на 10 °C превышает норму. Специалисты предупреждают о возможных сильных штормах, наводнениях и других погодных аномалиях.