Планеты исчезают без следа: новое исследование указывает на возможную гибель Земли

Астрономы зафиксировали признаки того, что звезды, подобные Солнцу, по мере старения могут уничтожать свои ближайшие планеты. Анализ наблюдений космической обсерватории TESS дает представление о возможной судьбе Земли в далеком будущем.

Исследование провели астрономы Эдвард Брайант из University of Warwick и Винсент Ван Эйлен из University College London. Они сравнили планетные системы звезд главной последовательности — таких, как Солнце, сжигающих водород, — с системами стареющих светил, которые уже завершили эту стадию эволюции.

Результаты показали, что с возрастом звезд количество планет на близких орбитах существенно уменьшается. По словам исследователей, это не связано с условиями формирования систем: масса и химический состав стареющих звезд не отличаются настолько, чтобы объяснить отсутствие планет. Скорее всего, планеты исчезают в процессе эволюции звезды.

На поздних этапах жизни светило расширяется, а его приливные силы резко возрастают. Это может вызвать сужение орбит планет, потерю атмосферы, полное разрушение или даже поглощение планеты звездой.

В рамках исследования ученые проанализировали 456 941 звезду после главной последовательности в данных TESS и обнаружили лишь 130 планет и кандидатов в планеты с короткими орбитами. Доля таких систем значительно меньше, чем у младших звезд, что согласуется с теоретическими моделями приливного разрушения.

Несмотря на то, что Солнце находится примерно на середине своего жизненного цикла и подобные процессы не станут актуальными ранее чем через 5 миллиардов лет, наблюдения за другими звездными системами позволяют заглянуть в далекое будущее нашей планетной системы.

Для уточнения результатов исследователи полагаются и на будущие миссии. В частности, миссия PLATO Европейского космического агентства, запуск которой запланирован на декабрь 2026 года, должна дополнить данные TESS. Она позволит точнее измерять массы звезд и планет, а также их металличность, что необходимо для проверки и совершенствования моделей гибели планет вокруг стареющих светил.

