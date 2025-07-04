Планеты качаются, как лошадки на карусели: удивительное открытие астрономов

Планетная система KOI-134 / © NASA

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Группа ученых из Университета Южного Квинсленда обнаружила систему из двух планет, которые вращаются вокруг светила с необычной орбитальной динамикой, напоминающей качание лошадок на старинной карусели.

Об этом открытии, которое было сделано благодаря открытому доступу к старым данным телескопа «Кеплер», сообщается на сайте NASA

Более десяти лет назад ученые наблюдали систему KOI-134 и предположили наличие в ней планеты, но из-за нерегулярных транзитов, то есть прохождения перед звездой, отвергли эту версию.

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Новое исследование подтвердило, что в этой системе существует даже не одна, а две планеты, но они вращаются вокруг своего светила очень необычным способом.

Первая планета, KOI-134 b, оказалась «теплым юпитером» (планетой размером с Юпитер, но расположенной ближе к звезде).

Исследователи подсчитали, что транзиты KOI-134 b могут запаздывать или опережать прогноз на целых 20 часов. Именно эта аномалия изначально помешала подтвердить ее существование.

Такие отклонения возникают из-за гравитационного взаимодействия с другой планетой — KOI-134 c. Моделирование показало, что это планета немного меньше Сатурна, расположена ближе к звезде, чем KOI-134 b.

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KOI-134 c ранее не обнаруживалась, потому что ее орбита наклонена относительно плоскости KOI-134 b, что препятствует транзитам. Разница между орбитальными плоскостями составляет около 15 градусов (высокая взаимная склонность), а гравитационное взаимодействие заставляет их колебаться.

Еще одна особенность системы — орбитальный резонанс 2:1, то есть за время одного оборота KOI-134 b (67 дней) KOI-134 c совершает два оборота (33-34 дня). В сочетании с колебаниями плоскостей это создает движение, напоминающее движение лошадок, которые качаются, вращаясь на старинной карусели.

Система KOI-134 — это первая обнаруженная астрономами компактная мультипланетная система с таким взаимным наклоном орбитальных плоскостей.

Напомним, ранее астрономы впервые получили визуальные доказательства так называемой «двойной детонации» мертвой звезды.

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