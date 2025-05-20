Планеты, которых никогда не было: как выдумки, ошибки и страхи формировали наше представление о космосе

Планеты, которых никогда не было. / © Associated Press

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История астрономии исполнена не только грандиозных открытий, но и громких ошибок. Человечество веками наблюдало за звездами, и иногда видело там то, чего не существует. В этом материале мы рассказываем о загадочных объектах Солнечной системы, которые когда-то воспринимали как настоящие планеты, но впоследствии они оказались лишь иллюзиями, фантазиями или последствиями ошибочных наблюдений.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Противоземля: идеальная копия, спрятанная за Солнцем

Представьте себе: где-то там, за Солнцем, на той же орбите, что и наша планета, движется еще одна — зеркальная Земля. Она как будто находится в точке Лагранжа L₃, и поэтому никогда не появляется на нашем небе, потому что ее всегда заслоняет Солнце. Предположением, что там существует жизнь или даже целая цивилизация, питаются идеи о таинственных НЛО, которые могли бы быть гостями оттуда.

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Впрочем, впервые эта концепция появилась еще в V веке до нашей эры среди пифагорейцев. Они считали, что между Землей и условным "центральным огнем" находится противоземля, которую с нашей стороны увидеть невозможно.

Позже, в ХХ веке, благодаря популярности уфологии и научной фантастики, идея Противоземли вернулась в массовое сознание — теперь уже как место обитания загадочных “контактеров”.

Но, несмотря на романтичность гипотезы, у современной науки достаточно причин, чтобы поставить крест на существовании такого объекта. Во-первых, точка L₃ чрезвычайно нестабильна. Присутствие других планет в Солнечной системе приводит к гравитационному разбалансированию — любое большое тело быстро сместилось бы со своей орбиты. Возможно, именно так и произошло с гипотетической планетой Тейя, столкновение с которой, по одной из теорий, повлекло за собой образование Луны.

Во-вторых, орбиты планет не идеально круглые, а эллиптические. Поэтому даже теоретически существующая противоземля рано или поздно вышла бы из-за "занавеса" Солнца - и мы давно бы ее заметили. Наконец, присутствие такой массивной планеты влияло бы на другие тела системы – эти отклонения мы легко фиксировали бы. А современные зонды, в частности STEREO, неоднократно фотографировали этот сектор неба и не обнаружили ничего, кроме пустоты.

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Планета X: фантом, приведший к Плутону

Плутон. Сразу после открытия его сочли Планетой X. / © wikipedia.org

Когда после открытия Нептуна астрономы попытались уточнить движение Урана, то расчеты не совпали с реальностью. Масса новой планеты оказалась малой, чтобы объяснить все нюансы орбиты. И тут появилась новая идея: должна существовать еще одна пока невидимая планета, которая и влияет на орбитальное поведение Урана. Она и получила удобное название – Планета X.

Охота началась. Один из самых упорных искателей — Персиваль Ловелл — определил, где именно искать эту таинственную планету: в районе созвездия Близнецов.

Первоначально Плутон без долгих раздумий записали в полноправные планеты. Его масса тогда считалась близкой к земной, хотя сам объект выглядел как-то подозрительно темным и мелким. Это списали на "грязную" поверхность. Однако в 1970-х стало понятно: Плутон действительно очень светлый, а после открытия спутника Харона (1978) выяснилось и главное — его масса в 500 раз меньше земной. Этого было очевидно недостаточно, чтоб воздействовать на орбиту Урана. Итак, Плутон — не та самая загадочная Планета X. То, что его нашли именно в нужном секторе неба, — лишь случайность, хотя и удивительно меткая.

В конце концов, в 1990-х анализ данных зонда Voyager 2 расставил все по своим местам. Оказалось, что и Нептуну приписывали ложную массу — всего на 0,5% больше, чем на самом деле. Исправили цифры – и орбита Урана стала идеально согласовываться с законами механики. При этом исчез и смысл в поисках Планеты X.

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И история на этом не завершилась. В 2016 году вышла громкая статья, где новая группа исследователей предположила: на окраинах Солнечной системы может быть еще одна планета, но уже совсем другая. Ее масса — в несколько раз больше земной, а орбита проходит в 300–500 астрономических единицах от Солнца. Это уже не Планета X Ловелла, а условная девятая планета — вероятная причина странного поведения некоторых далеких объектов. Но ее до сих пор не обнаружили. Скептики предполагают, что она повторит судьбу Вулкана и останется лишь красивой гипотезой.

Смертоносная Немезида: звезда, которой никогда не было

В 1984 году группа палеонтологов выдвинула спорную, но очень эффектную гипотезу: мол, самые масштабные вымирания видов на Земле встречаются примерно каждые 26 миллионов лет. Хотя точность такой периодизации вызывала сомнения даже в научной среде, она все же заинтересовала астрономов. И именно они выдвинули свое, космическое объяснение катастроф: рядом с Солнцем может вращаться еще одна звезда — невидимый темный компаньон, которого окрестили Немезидой.

Согласно этой гипотезе, Немезида движется очень вытянутой орбитой и периодически приближается к окрестностям Солнечной системы. Во время этих сближений она будто будоражит Облако Оорта — далекое скопление миллиардов комет. Часть из них изменяет траекторию и устремляется в глубь Солнечной системы. Там, за миллионы лет, некоторые из них достигают Земли со всеми катастрофическими последствиями.

Но с развитием инфракрасных наблюдений стало ясно: вблизи Солнца нет ни одной звезды-компаньона — по крайней мере, в пределах полусветового года. Немезиду попытались спасти, превратив ее из белого карлика в менее яркий коричневый карлик — так называемую “неудачную” звезду. Теоретически, такие объекты действительно могут быть достаточно близки к Солнечной системе и одновременно оставаться почти незаметными. Однако и эту версию впоследствии опровергли.

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В 2013 году телескоп WISE провел полный обзор неба в инфракрасном диапазоне именно потому, который позволяет обнаружить слабо светящиеся холодные объекты. Его результаты были безжалостны: в радиусе нескольких световых лет от Солнца нет ни одного объекта размером с Юпитер или больше. А значит, и ни одной Немезиды.

Более того, дальнейший анализ геологических и палеонтологических данных показал: периодичность массовых вымираний, если и существует, то слишком неравномерна и не имеет четкой закономерности. Другими словами, идея о "звезде-истребителе", регулярно направляющей на Землю кометный обстрел, оказалась еще одним научным призраком.

Нибиру: упрямо не исчезающая фантастика

После разочарования с Немезидой воображению человечества понадобилась новая космическая угроза. И она явилась. В 1976 году журналист и писатель Захария Ситчин опубликовал книгу "Двенадцатая планета", в которой утверждал, что шумеры знали о существовании неизвестной планеты Солнечной системы. По его версии, эта планета — Нибиру — движется очень вытянутой орбитой, вращаясь вокруг Солнца раз в 3600 лет, и является родиной развитой расы аннунаков — создавших человечество пришельцев.

Научных оснований у этих утверждений не было никаких. Ситчин не владел шумерским языком, его переводы противоречили настоящим академическим источникам, а астрономические данные — вымышленные. Но это не помешало популярности его идей. Тиражи росли, а концепция Нибиру захватывала новых поклонников.

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Впоследствии идея трансформировалась: Нибиру стала не просто планетой, а угрозой для Земли. В 2003-м появились первые заявления о ее неизбежном столкновении с нашей планетой. Когда этого не произошло — "конец света" перенесли на 2012 год, привязав к якобы "пророчеству майя". А после 2012-го просто изменили дату. Цикл продолжается до сих пор: на сомнительных форумах снова и снова появляются новые свидетельства о приближении загадочной планеты.

Самое интересное, что орбита Нибиру, которую предлагают разные “альтернативные исследователи”, — это нечто совершенно невозможное с точки зрения небесной механики. Такая планета уже давно упала бы на Солнце, или вылетела бы из системы.