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Планеты под угрозой: как звезды могут "выжигать" свои спутники
В новом исследовании астрономы обнаружили, что мощные звездные вспышки могут полностью уничтожать планету. Ученые планируют новые наблюдения, чтобы определить масштабы этой космической угрозы.
Ученые считают, что мощные вспышки, вызванные взаимодействием звезд и близких к ним планет, могут происходить чаще, чем считалось ранее. Пока таких пар обнаружено немного, но дальнейшие наблюдения могут изменить представление о масштабах этого явления.
Об этом пишет Daily Mail.
Доктор Илин объяснил, что следующим шагом станет проведение дополнительных наблюдений в различных диапазонах длин волн света, в частности, в ультрафиолетовом и рентгеновском спектре, чтобы определить, какая именно форма излучения сопровождает эти вспышки. Это важно для оценки потенциального ущерба, который может испытать планета в результате такой активности.
"Если выяснится, что большая часть энергии вспышки выделяется посредством высокоэнергетического ультрафиолетового или рентгеновского излучения, это может быть особенно опасно для атмосферы планеты, а иногда и для ее стабильности в целом", - подчеркнул ученый.
В будущем исследователи надеются выявить больше таких звезд, в том числе и менее активных, похожих на Солнце, вспышки которых сложно зафиксировать обычными телескопами. Помочь в этом имеет новая миссия Европейского космического агентства — PLATO, специально разработанная для поиска экзопланет и детального анализа изменений светимости звезд. Благодаря ей ученые смогут идентифицировать даже небольшие и ранее невидимые вспышки, которые могут оказывать существенное влияние на окружающую среду планет.