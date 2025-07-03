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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Планеты под угрозой: как звезды могут "выжигать" свои спутники

В новом исследовании астрономы обнаружили, что мощные звездные вспышки могут полностью уничтожать планету. Ученые планируют новые наблюдения, чтобы определить масштабы этой космической угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Планеты под угрозой

Планеты под опасностью.

Ученые считают, что мощные вспышки, вызванные взаимодействием звезд и близких к ним планет, могут происходить чаще, чем считалось ранее. Пока таких пар обнаружено немного, но дальнейшие наблюдения могут изменить представление о масштабах этого явления.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Илин объяснил, что следующим шагом станет проведение дополнительных наблюдений в различных диапазонах длин волн света, в частности, в ультрафиолетовом и рентгеновском спектре, чтобы определить, какая именно форма излучения сопровождает эти вспышки. Это важно для оценки потенциального ущерба, который может испытать планета в результате такой активности.

"Если выяснится, что большая часть энергии вспышки выделяется посредством высокоэнергетического ультрафиолетового или рентгеновского излучения, это может быть особенно опасно для атмосферы планеты, а иногда и для ее стабильности в целом", - подчеркнул ученый.

В будущем исследователи надеются выявить больше таких звезд, в том числе и менее активных, похожих на Солнце, вспышки которых сложно зафиксировать обычными телескопами. Помочь в этом имеет новая миссия Европейского космического агентства — PLATO, специально разработанная для поиска экзопланет и детального анализа изменений светимости звезд. Благодаря ей ученые смогут идентифицировать даже небольшие и ранее невидимые вспышки, которые могут оказывать существенное влияние на окружающую среду планет.

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