Планеты подобные Земле встречаются чаще, чем считалось ранее: новое открытие астрономов

Земля / © Associated Press

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Ученые обнаружили, что суперземли — экзопланеты, массы которых в 10 раз больше Земли, — могут существовать на значительно более широких орбитах, чем считалось ранее. Это открытие свидетельствует о том, что такие планеты встречаются гораздо чаще.

Об этом сообщило издание Space.

Благодаря гравитационному микролинзированию (явлению, предсказанному Эйнштейном) ученые обнаружили экзопланету OGLE-2016-BLG-0007 на орбите, подобной сатурнианской.

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«Мы нашли небольшую планету на орбите, похожей на орбиту Сатурна. Эта планета является частью большей выборки, которая показывает, что между орбитами Земли и Сатурна много планет-суперземель», — объясняет Дженнифер Йи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Ранее ученые считали, что суперземли (планеты массой до 10 земных) образуются преимущественно близко к звездам — на расстояниях до 1 астрономической единицы (а.е.). Однако новые данные свидетельствуют, что они могут быть распространены и на расстояниях до 10 а.е., как газовые гиганты.

Это открытие может изменить представление о «зонах жизни» — области, где на поверхности планет может существовать жидкая вода. Если суперземли чаще встречаются на широких орбитах, это расширяет границы поиска потенциально пригодных для жизни миров.

Кроме того, распределение планет указывает на две отдельные популяции:

суперземли и нептуны (меньшие, скалистые миры),

газовые гиганты (как Юпитер).

Хотя газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, находятся за пределами традиционной зоны обитания Солнечной системы, новые исследования показывают, что суперземли на аналогичных орбитах могут быть пригодными для жизни — если они вращаются вокруг более горячих звезд.

«Регион зоны обитания, где мы ожидаем найти жизнь в других планетарных системах, чрезвычайно узок. Наши ожидания относительно этой зоны были обусловлены нашей собственной планетой, потому что это единственное место, где мы окончательно обнаружили жизнь. Природа нас постоянно удивляет», — отметил ученый.

Напомним, новое открытие вынудило ученых сомневаться в существовании воде на Титане.