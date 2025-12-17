Пластик, который исчезает в океане: ученые заявили о прорывном открытии

Растворение пластика / © скриншот с видео

Японские исследователи сообщили о создании инновационного пластика, который полностью разлагается в океане и не образует микропластика. Над разработкой работала команда ученых под руководством Такудзо Аиды.

Результаты исследования обнародовали в журнале American Chemical Society.

Материал изготовили на основе растительной целлюлозы — самого распространенного органического соединения на Земле. Ученые использовали ее производную, карбоксиметилцеллюлозу, соединив с другим полимером, совместимым по свойствам. Первые образцы нового пластика быстро разлагались в окружающей среде, однако имели существенный недостаток — были слишком твердыми и хрупкими, фактически как стекло.

Чтобы устранить эту проблему, команда начала искать компонент, который придал бы материалу гибкости без потери прочности. После серии экспериментов выяснилось, что таким элементом может стать хлорид холина — органическая соль, разрешенная к использованию в пищевой промышленности. Ее добавление сделало пластик эластичным, а степень растяжения можно регулировать: материал способен удлиняться до 130% от первоначальной длины.

Новый пластик получил название CMCSP. По прочности он не уступает обычному пластику на нефтяной основе, а его механические характеристики можно адаптировать под конкретные задачи без ущерба для других свойств. По словам авторов работы, эта технология может стать важным шагом в борьбе с пластиковым загрязнением океанов и планеты в целом.

