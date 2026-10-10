Пластик таит угрозу для женского здоровья: ученые сделали тревожное открытие

Чем опасен пластик для женского здоровья — открытие учёных / © www.credits

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Химическое вещество, используемое в производстве пластика и многих товаров повседневного спроса, может влиять на работу различных клеток яичников человека. Новое исследование показало, что потенциальное воздействие фталатов не ограничивается яйцеклетками и фолликулами.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Речь идет о DEHP (ди-2-этилгексилфталате) — одном из самых распространенных фталатов. Его добавляют в материалы, чтобы сделать их более гибкими, поэтому это вещество можно встретить в изделиях из ПВХ, пищевой пленке, медицинских трубках, душевых занавесках, клеях для ресниц и других товарах.

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Попадая в организм, DEHP превращается в MEHP (моно-(2-этилгексил)фталат). Предыдущие исследования на животных и в лабораторных условиях показали, что это соединение способно нарушать работу эндокринной системы и потенциально влиять на фертильность.

В новом исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine, ученые из Каролинского института и связанной с ним больницы в Швеции изучили воздействие MEHP непосредственно на ткани яичников человека.

Для эксперимента использовали образцы тканей семи доноров, не имевших в анамнезе заболеваний яичников. В лаборатории их в течение шести дней подвергали воздействию MEHP в двух разных концентрациях, одна из которых соответствовала реалистичному уровню воздействия вещества на человека.

Исследователи зафиксировали изменения в экспрессии генов во всех семи исследованных типах клеток. В большинстве из них более сильное воздействие MEHP сопровождалось большим количеством таких изменений. Они, в частности, касались процессов, связанных со структурой клеток, их взаимодействием и выработкой энергии.

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Особое внимание ученых привлекли глиальные клетки нервной системы, которые совсем недавно обнаружили в яичниках. Они оказались особенно чувствительными к MEHP. Кроме того, под воздействием вещества ухудшалась способность клеток взаимодействовать между собой, а при более высокой концентрации этот эффект усиливался.

«Наши результаты показывают, что фталаты воздействуют на гораздо больше типов клеток в яичнике, чем на яйцеклетки и фолликулы, которые традиционно находились в центре исследований», — пояснила старшая автор работы, репродуктивный биолог Паулина Дамдимопулу.

В то же время исследование имеет существенные ограничения. Было всего семь образцов, а детальное секвенирование отдельных клеток проводилось на ткани одного донора. Часть доноров также длительное время проходила андрогенную терапию. Поэтому ученым необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, можно ли распространить полученные результаты на более широкую популяцию.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на необходимость изучения влияния фталатов не только на фолликулы, но и на другие клетки яичников. Результаты также могут помочь лучше понять возможную связь между воздействием этих химических веществ и нарушениями работы яичников.

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